Hulk celebra quatro anos no Atlético-MG

O atacante Hulk, que completa quatro anos vestindo a camisa do Atlético Mineiro, é um dos principais destaques da equipe, acumulando uma impressionante quantidade de gols e conquistas durante sua trajetória no clube. Neste próximo sábado, ele poderá adicionar mais um troféu ao seu currículo, caso o time vença e conquiste o Campeonato Mineiro pela quinta vez consecutiva, além de ter a chance de se tornar artilheiro do Estadual pela segunda vez.

Em uma análise de sua carreira e dos quatro anos com o Galo, Hulk destacou os momentos que mais marcaram sua passagem pelo clube. O jogador apontou a conquista do Campeonato Brasileiro em 2021, após um jejum de 50 anos, como seu momento mais especial. Na partida decisiva contra o Bahia, a emoção tomou conta dele quando o árbitro apitou o fim do jogo.

– Sem dúvida, o momento que mais me impactou foi o apito final contra o Bahia, que nos garantiu o título brasileiro após meio século. Desde minha chegada ao Atlético, declarei que meu objetivo era vencer o Brasileiro e, com a bênção de Deus, conseguimos. Ao ouvir o apito final, fui tomado pela emoção e lágrimas; foi um instante inesquecível – compartilhou Hulk em entrevista à TV Galo.

Por outro lado, o atacante também recordou seu período mais desafiador no clube. Ele mencionou a difícil reta final da última temporada, onde o Atlético enfrentou a pressão das finais perdidas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil e chegou à última rodada do Campeonato Brasileiro lutando contra a possibilidade de rebaixamento.

– Durante aquele período crítico, tive dificuldades até para dormir antes do jogo contra o Athletico Paranaense. A pressão era enorme e eu não conseguia me concentrar em casa. No entanto, conseguimos vencer aquela partida, mas foi um dos piores momentos que já experimentei aqui – afirmou Hulk.

Ao longo de sua trajetória no Atlético-MG, Hulk acumulou 236 partidas disputadas, 122 gols marcados e 45 assistências. Suas conquistas incluem títulos como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa e quatro edições do Campeonato Mineiro.