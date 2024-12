Hugo, da dupla sertaneja com Guilherme, celebra casamento com Juliete de Pieri

Spártaco Luiz Neves Vezzani, popularmente conhecido como Hugo, um dos integrantes da renomada dupla sertaneja ao lado de Guilherme, uniu-se em matrimônio nesta segunda-feira, 16 de dezembro, a Juliete de Pieri. A cerimônia ocorreu em uma paróquia, onde a noiva, que atualmente se especializa em dermatologia, desfilou um elegante vestido longo na cor branca. O cantor complementou o visual em um traje igualmente sofisticado e claro.

O evento foi marcado pela discrição e intimidade, contando apenas com a presença de familiares e amigos próximos do casal. Apesar da simplicidade, a celebração tem gerado burburinho entre os admiradores da dupla, que acompanham cada passo da nova fase na vida do artista.

Vale lembrar que Hugo e Juliete já haviam oficializado sua união civil no final de novembro, sinalizando um avanço significativo em seu relacionamento. Mesmo diante das adversidades enfrentadas ao longo da trajetória amorosa, o casal optou por reatar seu compromisso, agora consolidando um futuro juntos. Em um momento de emoção, Juliete expressou: “Cada família tem uma história; hoje é o começo da nossa”.

Os dois retomaram o noivado em agosto deste ano e a proposta de casamento foi feita na presença de amigos e familiares. Hugo, que já teve um relacionamento anterior com Maiara, está agora dedicado a construir sua vida ao lado de Juliete. O casal manteve um relacionamento sério desde 2016 e, após um breve período de separação em abril deste ano — quando Hugo declarou estar solteiro — decidiram dar uma nova chance ao amor.

Juliete não escondeu a felicidade durante o pedido de casamento: “No meu lar, ao lado dos meus, você me surpreendeu. É sim para o amor da minha vida. Te amo para sempre!”. A história deles continua a ser acompanhada com interesse pelos fãs e admiradores da música sertaneja.