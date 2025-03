Huawei anuncia lançamento de IA generativa Pangu no Brasil

A multinacional chinesa Huawei revelou seus planos de introduzir no Brasil o seu novo sistema de inteligência artificial (IA) generativa, denominado Pangu. Diferente de plataformas como ChatGPT ou Deepseek, que são amplamente acessíveis ao público geral, o Pangu será direcionado especificamente a clientes do setor empresarial.

Competição crescente no mercado de IA

Este lançamento ocorre em um contexto de intensa competição na indústria tecnológica, onde grandes corporações buscam dominar o mercado de inteligência artificial empresarial. As promessas associadas a essa tecnologia incluem aumentos significativos na produtividade e reduções nos custos operacionais. Gigantes do setor, como Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta, estão ativamente investindo nesse segmento em crescimento.

Projeções de crescimento do mercado global de IA

Conforme previsões da consultoria Bain & Company, o mercado global de IA está projetado para crescer aproximadamente 50% anualmente, com uma expectativa de atingir quase US$ 1 trilhão até 2027. Essa rápida expansão destaca a importância estratégica da inteligência artificial no futuro dos negócios.