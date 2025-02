HU de São Bernardo aumenta em 111% atendimentos de urgência e emergência

Cumprindo um dos seus compromissos do plano de governo, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, abriu as portas do pronto-socorro do Hospital de Urgência (HU) em seu primeiro dia de gestão. O resultado, dentro do período de 30 dias de novo funcionamento, foi de aumento de 111% nos atendimentos de urgência e emergência do equipamento de saúde. O balanço comprova que havia uma demanda represada e que era possível ampliar a oferta de atendimento para a população.

O aumento se refere aos atendimentos de urgência e emergência realizados em janeiro de 2025 quando comparados aos atendimentos realizados em dezembro de 2024. Até o final do ano passado, o Hospital de Urgência recebia atendimentos de urgência e emergência encaminhados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros ou via regulação. Em dezembro, foram 5.534 atendimentos, número que saltou para 11.669 em janeiro.

O prefeito Marcelo Lima, na ocasião de abertura do pronto-atendimento do HU, explicou que foi feito estudo para entender a viabilidade de implementar o sistema. “Entendemos que era possível, até porque esse equipamento de saúde foi concebido para isso. Esse é um compromisso que assumi durante a campanha e que hoje se torna uma realidade. O HU de portas abertas é uma unidade de urgência e emergência”, declarou à época. “Nosso plano é qualificar o atendimento prestado na saúde”, emendou.

O secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn, destacou que ainda é preciso uma análise mais criteriosa sobre os números, considerando que janeiro é um mês atípico, por conta do período de férias escolares. “Historicamente é um período em que os atendimentos em saúde são menores, mas de qualquer forma, o cenário já nos mostra que havia essa demanda e agora a população está sendo atendida”, pontuou.

MELHORIAS

Por determinação do prefeito Marcelo Lima, a Secretaria de Saúde está empenhada em melhorar os indicadores e reduzir drasticamente as filas de espera para consultas e exames. O programa Caravana da Saúde, lançado em 25 de janeiro, disponibilizou duas carretas que estão realizando exames de tomografia e de ultrassom (cada equipamento realiza um tipo de exame) nos pacientes que aguardavam na fila.

“As carretas foram uma ação muito positiva e estamos vendo a redução real das filas de espera”, comentou a secretária adjunta de Saúde, Dra. Fernanda Ayres. “E muitas outras ações, com atendimento digno e de qualidade, estão sendo programadas”, concluiu.