Os melhores restaurantes em Diadema

Os restaurantes em Diadema são um reflexo da agitada e efervescente vida noturna da cidade. Se tratando de uma peça chave no quesito diversão, há inúmeras alternativas que vão desde um simples almoço, a jantares espetaculares regados a música, bebidas, enfim uma experiência completa.

Comemorar aniversários, encontrar amigos, dar boas risadas, será sempre uma escolha certeira com os restaurantes em Diadema.

Os Restaurantes em Diadema são diversificados e atendem a diversos públicos diferentes. O happy hour na cidade é uma verdadeira diversão e uma luxuosa experiência gastronômica.

Para além de oferecer um lugar seguro e agradável, os restaurantes em Diadema proporcionam uma vivência única aos frequentadores e visitantes. A verdadeira explosão gastronômica dos restaurantes em Diadema é capaz de eternizar momentos e tornar todas as ocasiões especiais.

Restaurante Vaz Gomes Diadema

O restaurante Vaz Gomes Diadema é uma casa especializada em bacalhau também serve filés, feijoada, rabada e mais, em salão com decoração simples. No local todos podem ter a certeza de encontrar seu próprio espaço num ambiente sempre com equilíbrio e bom gosto.

Endereço: Av. Antônio Piranga, 1024 – Centro.

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 11h30 às 22h / Sábados, Domingos e Feriados, das 12h30 às 22h.

Site: https://www.instagram.com/restaurantevazgomes/

O Tradicionalíssimo

O Tradicionalíssimo é a primeira marca temática de donuts do Brasil. Além dos verdadeiros e tradicionais Donuts, a casa também apresenta bem casados como opção, todos com a massa super recheada.

O principal objetivo do Tradicionalíssimo é levar o melhor sabor para o cliente ou evento. Dentre as opções no cardápio estão: Big Ioiô Cream com Nutella e creme de avelã branco; Torta de Limão; Boston Cream; Strawberry; Kinder Bueno e muito mais.

Endereço: R. Orense, 127 – Centro.

Horário de Funcionamento: Segunda, das 14h às 22h / Terça a sábado, das 12h às 22h / Domingo, das 14h às 20h

Site: https://www.facebook.com/otradicionalissimo

Outback Steakhouse

Outback Steakhouse segue o estilo australiano, com decoração rústica que simula uma casa interiorana da Austrália na década de 50. Desde 1997 no Brasil, a rede foi inspirada na vasta região desértica da Austrália, o coração australiano, de paisagens áridas e deslumbrantes. O restaurante possui uma decoração cheia de ícones australianos como bumerangues, coalas e cangurus, o que conquistou o público brasileiro.

Um dos diferenciais da rede é o atendimento descontraído, onde garçons e garçonetes (waiters) têm um comportamento informal, podendo apoiar-se nas mesas ou até mesmo sentar para anotar o pedido. Eles também são o caixa – função que não existe na estrutura de nenhum outro restaurante – e cada um deles se responsabiliza pela prestação de contas no final da noite dos clientes atendidos.

Endereço: R. Manoel da Nóbrega, 712 – Centro.

Horário de Funcionamento: Diariamente até as 23.

Site: http://www.outback.com.br/

Restaurante Feijão de Corda

O Restaurante Feijão de Corda é uma referência entre os moradores da região do ABC. Seus pães, doces, bolos, biscoitos, salgados e lanches garantem o sucesso das lojas de Santo André e Diadema.

Acesso para cadeirantes, Serve bebida alcoólica, Serviço de mesa, Cadeiras para bebês.

Endereço: Av. Lico Maia, 294 – Conceição.

Horário de Funcionamento: Diariamente até as 23:00.

Site: https://padariabrasileira.com.br/

La Vaca Steakhouse

O La Vaca Steakhouse é um restaurante fundado em 2019 e especializado em carnes localizado em Diadema.

Tem como seu carro-chefe o churrasco. O local possui um espaço completo para quem gosta de degustar a melhor carne nobre da região.

Em seu menu o LaVaca traz o melhor churrasco gourmet e diversas especiarias preparado para quem deseja ter uma experiência gastronomica especial.

Endereço: R. Castro Alves, 82 – Conceição.

Horário de Funcionamento: Diariamente até as 22:00.

Site: https://www.instagram.com/lavacasteakhouse.oficial/

Melhores restaurantes em Diadema

A gastronomia é uma coisa levada muito à sério pelos bares em Diadema. Comer é questão apenas de decidir o quanto você pode e quer gastar. Espetinhos, Happy hour, é só escolher.

Há opções mais em conta que ainda serve ótimos coquetéis e opções mais requintadas.

Acessibilidade dos Restaurantes em Diadema

Diadema é totalmente sustentável no quesito mobilidade. Além de boas estradas, a frota municipal de ônibus supre todas as necessidades dos munícipes e visitantes, sendo assim, a locomoção, dentro da cidade, pode ser feita tranquilamente de carro, ou totalmente de transporte público. Os restaurantes em Diadema estão distribuídos de forma estratégica, afim de que toda a população e visitantes possam aproveitar de forma leve e cômoda tudo o que a cidade tem a oferecer.

Aniversários

Além de possuir acessibilidade e conforto para todos, os restaurantes em Diadema estão sempre abertos a criar listas vips para aniversariantes, assim é possível reunir diversas pessoas que você gosta e ainda receber descontos e vantagens por isso.

As informações sobre as unidades citadas podem ser obtidas nos sites linkados acima.

