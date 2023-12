Bares e restaurantes da Região vivem clima de confraternização

Na reta final do ano, as tradicionais confraternizações nos bares e restaurantes da Região, especialmente as corporativas, trazem boas expectativas aos estabelecimentos, que já vivem o clima em pleno período de comemoração, de despedidas do ano e celebrações para o novo.

Os estabelecimentos que oferecem este tipo de serviço consideram dezembro a melhor época em faturamento. Nas duas últimas semanas, as reservas estão praticamente esgotadas. O Sehal é o único representante legal do setor de gastronomia e hotelaria na Região.

O vice-presidente do Sehal, Carlos Alberto Miranda, o Carlinhos, proprietário do Brasa Bar, na Avenida Kennedy, em São Bernardo do Campo, confirma o momento de lotação nos locais. “É tradição das empresas reunir funcionários fora do ambiente de trabalho para comemorar e confraternizar em clima de esperança e boas energias. Essa época traz muito movimento nos estabelecimentos”, disse.

A churrascaria Vivano Steak, na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, com capacidade para 500 lugares, está com a agenda comprometida para a temporada. “Com certeza, as duas últimas semanas são as melhores. Quase não temos mais espaço para reservas devido aos eventos corporativos”, disse Evandro Salute, sócio proprietário do estabelecimento.

Por causa da demanda, o empresário aumentou em cerca de 10% o número de funcionários. “O nosso efetivo de 145 pessoas está em quase 160, desde de outubro, quando começamos o processo de contratação”, lembrou.

De acordo com ele, os colaboradores temporários têm chance de serem efetivados no começo do próximo ano. “O nosso gargalo é a mão de obra e aqueles que se destacarem podem ter a oportunidade de fazer parte do nosso quadro fixo de funcionários”, explicou.

O restaurante funciona todos os dias e vai operar com horários diferenciados apenas nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de janeiro, datas que ficará fechado somente no jantar. Para o almoço, o expediente será normal.

“Não fazemos a confraternização nestas datas, mas oferecemos delivery específico para as ceias de Natal e Ano Novo”, comentou.