Os bares em Diadema são um reflexo da agitada e efervescente vida noturna da cidade. Se tratando de uma peça chave no quesito diversão, há inúmeras alternativas que vão desde o fornecimento de drinks, há uma experiência completa.

Comemorar um aniversário, encontrar amigos, dar boas risadas enquanto aprecia um bom stand up comedy, ou mesmo passar um tempo sozinho, será sempre uma escolha certeira com os bares em Diadema

Os Bares em Diadema são diversificados e atendem a diversos públicos diferentes. O happy hour na cidade é uma verdadeira diversão e uma luxuosa experiência gastronômica.

Para além de oferecer um lugar seguro e agradável, os bares em Diadema proporcionam uma vivência única aos frequentadores e visitantes.

Conheça 5 bares em Diadema

Bar Da Praça

Conhecido como a melhor casa de Diadema, o Bar da Praça une o melhor da Gastronomia e Música.

O local fornece as melhores bebidas e as porções mais saborosas (com receitas exclusivas da casa).

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 970, Conceição.

Horário de funcionamento: Diariamente a partir das 07:00.

Site: https://www.facebook.com/970Bar/?locale=pt_BR

Sampa 7 | Bar

Galera linda, comida boa, drinks divinos, música ao vivo e atendimento nota 10! O ambiente é aconchegante e bem localizado para receber você, seus amigos e sua família. O Sampa 7 faz muito sucesso em Diadema. Com muita música e drinks divertidos, o bar já é uma referência na cidade.

Endereço: Rua Tiradentes, 514 – Centro.

Horário de Funcionamento: Diariamente a partir das 10:00 horas.

Site: https://www.instagram.com/sampa7bar/

Boteco do Tibério

Referência na cidade de Diadema e em toda a região ABCD, o Boteco do Tibério é aquele tipo de lugar que sempre representará as melhores vibrações e momentos inesquecíveis.

O Boteco do Tibério é conhecido por sua música, comida saborosa e barata e muitos drinks.

Aos sábados, Pagode com Feijoada. Aos domingos, a famosa e imperdível Roda de Samba do Boteco.

Reservas podem ser feitas antecipadamente e a programação sempre está exposta nas redes sociais do espaço.

Endereço: Praça dos Cristais, 10 – Centro.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 12:00 às 22:00.

Site: https://www.facebook.com/botecodotiberio/

Rancho Garrafão

Há 19 anos o Rancho Garrafão é a casa sertaneja mais amada de todo o ABCD.

Música Sertaneja, drinks, cerveja e petiscos irresistíveis são o carro-chefe do lugar.

Assim como no Boteco do Tibério, as reservas podem ser feitas antecipadamente e a programação sempre está exposta nas redes sociais do espaço.

Endereço: Rua João Mendes 176 Piraporinha.

Horário de Funcionamento: Quintas, Sábados e Domingos das 20:00 às 21:00.

Site: https://www.instagram.com/ranchogarrafao/

Esquina Mix

O melhor do Samba, Pagode e também do sertanejo, envolto a muita comida boa e gente bonita, esse é o clima do Esquina Mix.

O Esquina Mix é conhecido por sua música, comida saborosa e barata e muitos drinks.

Com diversos eventos temáticos, é sempre possível curtir, comer, e se divertir com o melhor do que a região ABCD pode oferecer.

Reservas podem ser feitas antecipadamente e a programação sempre está exposta nas redes sociais do espaço.

Endereço: R. Manoel da Nóbrega, 1269 – Conceição.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 14h00 às 02h00.

Site: https://www.instagram.com/esquina_mix/

Melhores bares em Diadema para comer

A gastronomia é uma coisa levada muito à sério pelos bares em Diadema. Comer é questão apenas de decidir o quanto você pode e quer gastar.

Há opções mais em conta que ainda serve ótimos coquetéis e opções mais requintadas.

Acessibilidade dos Bares em Diadema

Diadema é totalmente sustentável no quesito mobilidade. Além de boas estradas, a frota municipal de ônibus supre todas as necessidades dos munícipes e visitantes, sendo assim, a locomoção, dentro da cidade, pode ser feita tranquilamente de carro, ou totalmente de transporte público. Os bares em Diadema estão distribuídos de forma estratégica, afim de que toda a população e visitantes possam aproveitar de forma leve e cômoda tudo o que a cidade tem a oferecer.

Aniversários

Além de possuir acessibilidade e conforto para todos, os bares em Diadema estão sempre abertos a criar listas vips para aniversariantes, assim é possível reunir diversas pessoas que você gosta e ainda receber descontos e vantagens por isso.

As informações sobre as unidades citadas podem ser obtidas nos sites linkados acima.

