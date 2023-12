Confira uma lista de bares e baladas para frequentar para paquerar em SP

Se você cansou da vida de solteiro e está em busca de um par para chamar de seu, deixar o sofá – e os apps de namoro – de lado e se aventurar pelas tardes e noites paulistanas podem surtir excelente efeito! Os bares e baladas da cidade são ótimas pedidas para quem quer conhecer gente nova e paquerar para valer!

Na região da Vila Madalena, que é um dos bairros mais boêmios da cidade, há uma série de bares e baladas fervidos, ideais para puxar papo entre um drinque e outro, além de curtir música de boa qualidade, ao vivo. Saiba quais são eles:

Boteco Todos os Santos

É um dos mais tradicionais bares da cena paulistana. Considerado o ‘boteco de TODOS’ e a ‘casa mais alegre do mundo’ pelos seus frequentadores, o bar e balada, que acaba de completar 10 anos de existência traz toda a brasilidade, malemolência e gingado do samba e do pagode para quem ama a Vila Madalena. O público animado, eclético e de diversas faixas etárias, curte as tardes e as noites da cidade em um ambiente bem colorido e repleto de ilustrações, que retratam os grandes nomes do samba brasileiro, como Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Alcione e outros artistas. O samba e o pagode, ao vivo, são marcas do bar, que serve uma série de porções para acompanhar cervejas supergeladas, caipifrutas, gin & tonic, drinks e licores, que são excelentes pedidas para garantir a animação.

Endereço: Rua Aspicuelta, 585 – Vila Madalena

Horários: quartas e quintas, das 17h às 4h; sextas, das 17h às 5h; sábados, das 12h às 5h; e domingos, das 12h às 3h.

Instagram: www.instagram.com/botecotos

Vila 567

Se a intenção for encontrar um par para acabar com a sofrência e entoar em dupla os grandes sucessos da música sertaneja, o endereço certo é o Vila 567, onde os músicos divertem o público com apresentações, ao vivo, com hits de hoje e do passado. O espaço tem 450m², um rooftop com teto retrátil incrível, que permite curtir o luar degustando coquetéis exclusivos e cervejas supergeladas, que saem dos bares instalados nos dois pisos da casa. O clima de paquera e diversão predomina em cada cantinho do bar e balada, que conta, ainda, com dois painéis de LED, que ficam estrategicamente dispostos nos ambientes do Vila e exibem os principais jogos de futebol e eventos esportivos do momento. Aos sábados e domingos é possível começar a curtir desde o horário do almoço, degustando uma feijoada maravilhosa, além de pratos especialíssimos, como o Bife Ancho, a Picanha Nobre, o Filé Mignon ao Molho Madeira e outros.

Endereço: Rua Aspicuelta, 567 – Vila Madalena

Horários: terças, das 18h às 4h; quintas, das 17h às 4h; sextas, das 17h às 5h; sábados, das 12h às 5h; e domingos, das 12h às 2h.

Instagram: www.instagram.com/vila567bar

LiLi

Considerada a maior e mais hypada casa da Vila Madalena, é outra opção de bar/balada da região onde a paquera rola solta! A casa tem a música ao vivo como um dos seus atrativos principais e recebe um público, que tem uma predileção pelo universo artístico da Vila Madalena e que busca ‘por mais horas de rolê’. O espaço conta com dois andares divididos em quatro ambientes instagramáveis, incluindo mezanino, camarote e pista, para melhor atender ao público. Há, ainda, um terceiro andar, com um camarote premium. A qualidade de acústica e som é inigualável. Um mega painel de Led também faz parte da estrutura do bar/balada para promover uma excelente experiência. Outro ponto chave e de destaque na casa são os grafites assinados pelo artista Dicesar Love, garantindo ao LiLi uma decoração que homenageia grandes nomes da arte. A diversão rola solta, regada com os deliciosos drinks, gin & tonic, caipifrutas e, claro, pelos drinks autorais LiLi. O funk e as setlists dos DJ’s residentes animam a galera, que é ‘inimiga do fim’ e permanece na casa até às 6h. O pagode e o sertanejo, ao vivo, também têm vez e ganham espaço nas horas de diversão de quem frequenta a casa.

Endereço: Rua Aspicuelta, 436 – Vila Madalena

Horários: quintas, das 19h às 4h; sextas, das 17h às 5h; sábados, das 13h às 6h; e domingos, das 18h às 4h.

Instagram: www.instagram.com/lili_vilamadalena