HSPE inaugura espaço exclusivo para atendimento de casos de dengue

O Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) anunciou a inauguração de uma nova área no seu Pronto-Socorro, dedicada exclusivamente ao atendimento de pacientes diagnosticados com dengue. Este novo espaço, que conta com climatização e cadeiras para soroterapia, começará a operar nesta quinta-feira, 13. A unidade espera atender até 30 casos a cada duas horas.

A administração do HSPE, juntamente com o Serviço de Infectologia e a Diretoria Técnica, elaborou um fluxo de atendimento inovador para os casos de dengue, visando aumentar a eficiência no diagnóstico e tratamento da doença. O foco inicial será direcionado às formas clínicas mais comuns e leves da doença, conhecidas como grupos A e B, com o intuito também de acelerar as internações nos casos mais críticos.

Desde dezembro de 2024, o Ministério da Saúde confirmou a presença do sorotipo 3 da dengue no Brasil, após um intervalo de 17 anos. O sorotipo foi detectado em amostras sanguíneas coletadas em diversas regiões do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Amapá e Paraná. O quadro inicial da dengue costuma durar cerca de sete dias, mas sintomas como fraqueza e cansaço podem se prolongar por semanas após a recuperação.

A dengue é causada por quatro sorotipos distintos do vírus: DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. Indivíduos que já contraíram dengue provocada pelos sorotipos 1 e 2 (DENV1 e DENV2) adquirem imunidade apenas contra esses tipos, permanecendo vulneráveis aos sorotipos restantes (DENV3 e DENV4), o que possibilita múltiplas infecções ao longo da vida.

O diretor do Serviço de Infectologia do HSPE, Augusto Yamaguti, destacou que o sorotipo 3 pode estar associado às formas mais severas da doença. Ele expressou preocupação sobre a possibilidade de uma epidemia significativa devido ao DENV-3, que poderia ser mais grave do que a onda enfrentada em 2024 com os sorotipos 1 e 2. “Estamos alertas para um possível aumento na gravidade dos casos relacionados aos grupos C e D”, afirmou Yamaguti.

Os profissionais de saúde ressaltam a importância de reconhecer sinais alarmantes que indicam evolução para formas graves da dengue. O cardiologista e diretor do Pronto-Socorro do HSPE, Werlley Januzzi, enfatizou que mesmo que a maioria dos casos possa ser tratada em casa, é crucial buscar assistência médica imediata em situações de complicações como dengue hemorrágica ou síndrome do choque da dengue.

Sinais de dengue que são necessários procurar pronto-atendimento:

Dor de cabeça e dor no corpo

Febre alta

Ânsia e quadro de vômitos

Dor atrás dos olhos

Manchas avermelhadas pelo corpo

Sinais de alarme (significa agravamento da doença):