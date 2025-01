Howes e Schareina ‘no pódio’ do estágio de 48 horas do Rally Dakar 2025

O gigantesco estágio de 48 horas (48 Hours Chrono) do Rally Dakar 2025 chegou ao fim nesta segunda-feira (6/1) com mudanças na classificação para os pilotos da equipe Monster Energy Honda HRC e suas motocicletas Honda CRF 450 RALLY. Após o longo desafio na região de Bisha, Arábia Saudita, Skyler Howes e Tosha Schareina foram, respectivamente, segundo e terceiro colocados, ocupando a “zona de pódio” da etapa.

Depois de chegarem ao ponto de parada do quilômetro 617 na véspera, logo que o cronômetro foi travado às 17h locais, os pilotos passaram a noite em meio ao frio do deserto saudita. Com o nascer do sol, veio a hora de voltar a acelerar para completar a colossal especial cronometrada de 947 km.

Na classificação virtual da véspera, todos os pilotos da Monster Energy Honda HRC conseguiram acumular bônus de tempo por andarem na dianteira da prova. Com Schareina e Ricky Brabec como os primeiros a chegar ao acampamento no domingo, eles tiveram de lidar com uma navegação complexa na segunda parte do 48 Hours Chrono.

Howes fez sua melhor etapa no Rally Dakar 2025, mostrando velocidade e capacidade de navegação na vastidão do deserto da Arábia Saudita. O norte-americano largou nesta segunda-feira depois de alguns dos principais adversários e soube tirar vantagem disso. Com uma pilotagem sólida em sua Honda CRF450 RALLY, além da segunda posição no estágio de 48 horas, chegou à vice-liderança da prova, a apenas 12m36s do atual ponteiro, o australiano Daniel Sanders.

Apesar do pouco tempo de sono durante a noite, Schareina cruzou a linha como terceiro mais rápido do dia, valendo-se de sua habilidade de navegação para somar 9min48s em bônus de tempo. Pablo Quintanilla foi outro que concluiu a etapa sem sustos ou problemas, na oitava posição. O chileno passou boa parte do segundo dia do estágio de 48 horas em um grupo com seus companheiros de equipe e afirmou que o desafio foi um dos mais difíceis que enfrentou em suas 13 participações no Dakar.

Vencedor do estágio 48 Hour Chrono em 2024, Adrien Van Beveren iniciou o dia na oitava posição e, ao completá-lo, na volta a Bisha, havia acumulado 10min28 em bônus de tempo por ser a primeira moto no percurso e, assim, deixar referências para os rivais. Um ótimo desempenho, ainda que uma penalidade de tempo de dois minutos o tenha jogado da segunda para a quarta posição na etapa.

Para Ricky Brabec, último vencedor do Dakar, a etapa foi decepcionante devido ao escapamento danificado na véspera. Por boa parte do percurso, o norte-americano não conseguiu superar os 130km/h. Ao fim do segundo dia do 48 Hour Chrono, ele caiu da segunda para a sétima posição no estágio e passou a ser o quinto na classificação acumulada. Terá a chance de se recuperar a partir desta terça-feira (7/1), para manter o título do Dakar em mãos.

De volta ao acampamento de Bisha, os pilotos ganharam tempo de descanso e seguirão para um desafio um pouco menor na terceira etapa do roteiro. Tempestades e alagamentos no caminho para Al Henakiyah reduziram a especial cronometrada dos 496 km originais para 327 km.

O Rally Dakar 2025 teve início no dia 3 de janeiro, em Bisha, com o prólogo, e prosseguirá até o próximo dia 17, consagrando os vencedores em Shubaytah, Arábia Saudita. Pelo caminho, os competidores encaram percurso total de aproximadamente 7.800 quilômetros, incluindo cerca de 5.200 cronometrados e um dia de descanso. Em sua 47ª edição, a mais tradicional prova da modalidade abre mais uma vez o calendário do Mundial de Rally Raid (W2RC).

Ruben Faria (Gerente geral da equipe Monster Energy Honda HRC) – “A etapa 48 Hours Chrono chegou ao fim e foi como esperado, um estágio muito difícil, com quase 1.000 km cronometrados. Howes fez um ótimo trabalho e mostrou consistência para ser o segundo. Schareina terminou em terceiro também com uma boa performance, mas se perdeu no meio do dia quando buscava um waypoint e isso fez com que 12 pilotos o alcançassem. A partir desse ponto o grupo andou junto. Até então ele vinha sozinho, acumulando bônus de tempo, e é uma pena que tenha cometido esse erro, mas são coisas que acontecem no rally.

Ainda no começo da etapa, no domingo, Brabec teve o escapamento de sua moto quebrado em um salto. Com o problema, ele foi obrigado a andar cerca de 900 km mais devagar e terminou em sétimo. Estamos apenas no começo do Dakar e, por isso, o tempo perdido não é um grande problema. Quintanilla foi o sétimo e acredito que está em uma boa posição de partida para a próxima etapa. O próximo é apenas o terceiro estágio, embora pareça que já superamos seis ou sete. Estamos motivados para os próximos dias”.

Pablo Quintanilla #7 – “Foi uma das etapas mais duras que já enfrentei. No primeiro dia precisamos andar muito tempo fora do caminho principal, alcancei os pilotos que vinham à frente, com Van Beveren entre eles, e até o fim rodamos em grupo. Na segunda parte fui o sétimo a largar, consegui novamente alcançar os líderes com cerca de 100 km, quando buscávamos um waypoint, e passamos a andar juntos. Honestamente o estágio foi muito duro e perigoso, é uma loucura a quantidade de poeira que peguei. Estou feliz por chegar sem nenhum problema, agora é descansar e me preparar para a próxima etapa”.

Ricky Brabec #9 – “Gostei do roteiro da etapa 48 Hours Chrono deste ano. Pena que danifiquei o escapamento com 150 km de prova e isso me limitou bastante, já que não conseguia superar os 130 km/h. Com a ponteira amassada e um furo no escape, pilotei preocupado neste segundo dia, pensando em chegar ao fim do percurso. Acho que essa fórmula de dois dias é um pouco desfavorável, já que basicamente tudo o que fiz de bom na primeira etapa foi pelo ralo, pois o que importa é como as coisas terminam na segunda etapa. Feliz por chegar ao acampamento, vamos cuidar da moto e buscarei atacar até o fim para chegar ao melhor resultado. Foram apenas duas etapas e ainda temos muita prova pela frente”.

Skyler Howes #10 – “O estágio 48 Hour Chrono foi muito difícil e fisicamente exigente. Os arbustos (erva de camelo) pelo caminho eram implacáveis, as pedras, a poeira, tudo foi muito duro. Vivemos bons momentos no acampamento alojados em barracas no meio do deserto, mas acredito não ter dormido mais que 30 minutos ao longo da noite. Terminei a etapa louco por um cochilo, mas feliz por completá-la e ser agora o vice-líder na classificação geral. Estamos apenas no terceiro dia e ainda há um longo percurso pela frente, mas estou ansioso por ele”.

Adrien Van Beveren #42 – “Finalmente retornamos do estágio 48 Hour Chrono, que foi totalmente insano. Fiquei feliz com meu desempenho, fiz uma etapa forte mesmo andando à frente dos demais e me saí bem na navegação. O ritmo estava forte e procurei pilotar o melhor possível, mas certamente quem vinha atrás também estava atacando. Vejamos o que acontece nos próximos dias”.

Tosha Schareina #68 – “Não cometi grandes erros e também não caí, o que é muito bom para mim e para a moto. Essas 48 horas foram realmente pesadas, encaramos mais ou menos 300 km de dunas fofas, fiquei preso nelas umas três ou quatro vezes. Tentei atacar neste segundo dia após ser o primeiro a largar, mas nas dunas foi complicado andar nessa condição. Alguns pilotos me alcançaram e andamos juntos até o fim”.

Resultados – Rally Dakar 2025 / Arábia Saudita

Classificação após a etapa 2 / Motos (extraoficial – cinco primeiros)

1 – Daniel Sanders (AUS) – #4 – 16h10m31s

2 – Skyler Howes (EUA) – #10 – 16h23m07s – Equipe Monster Energy Honda HRC

3 – Ross Branch (BWA) – #1 – 16h23m11s

4 – Tosha Schareina (ESP) – #68 – 16h23m19s – Equipe Monster Energy Honda HRC

5 – Ricky Brabec (EUA) -#9 – 16h25m40s- Equipe Monster Energy Honda HRC

7 – Adrien Van Beveren (FRA)- #42 – 16h34m41s – Equipe Monster Energy Honda HRC

8 – Pablo Quintanilla (CHI) – #7 – 16h35m43s – Equipe Monster Energy Honda HRC

Etapa 2 / Motos (extraoficial – cinco primeiros)

1 – Daniel Sanders (AUS) – #4 – 11h12m13s

2 – Skyler Howes (EUA) – #10 – 11h19m50s – Equipe Monster Energy Honda HRC

3 – Tosha Schareina (ESP) – #68 – 11h19m54s- Equipe Monster Energy Honda HRC

4 – Adrien Van Beveren (FRA)- #42 – 11h20m58s – Equipe Monster Energy Honda HRC

8 – Ricky Brabec (EUA) -#9 – 11h25m00s- Equipe Monster Energy Honda HRC

9 – Pablo Quintanilla (CHI) – #7 – 11h25m52s – Equipe Monster Energy Honda HRC