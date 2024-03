Hospital Vila Luzita caminha para fases finais e deve ser entregue ainda em 2024

As obras do novo Hospital Vila Luzita estão entrando em suas fases finais e foram vistoriadas, na tarde desta quarta-feira (13), pelo prefeito Paulo Serra e pelos secretários Gilvan Júnior (Saúde) e Vitor Mazzeti (Infraestrutura e Serviços Urbanos. A previsão de entrega é dezembro deste ano, mas a prefeitura declarou estar trabalhando para adiantar a conclusão.

Localizado na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, o equipamento público possui uma grande área útil — são 6.200 m² que se dividem em enfermaria, leitos de internação, sala de emergência, setor de exames de imagem e diagnóstico, além de setores administrativos e outros espaços. Além disso, o destaque são dois centros cirúrgicos, que devem atender processos eletivos agendados, o que tira a pressão de outros hospitais da rede pública.

Prefeito Paulo Serra e secretários Gilvan Júnior e Vitor Mazzeti vistoriam as obras do Hospital Vila Luzita (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

De acordo com o secretário Gilvan, locais como o Centro Hospitalar Municipal (CHM), passam a se dedicar para casos de urgência e emergência, trazendo mais robustez ao serviço prestado. Com a recente inauguração do Poupatempo da Saúde — centro de especialidades localizado no Shopping Atrium — o setor da saúde se mostra cada vez mais abrangente na cidade.

Com os três pavimentos prontos, além da cobertura, “o hospital começa agora a aparecer para a cidade,” comenta Paulo Serra. O muro que cerca o terreno será demolido no próximo mês, expondo a fachada em design moderno, de vidro. O Hospital Vila Luzita passa agora para sua fase de acabamento.

Hospital Vila Luzita recebe agora o acabamento da obra (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Chegando em um lugar estratégico — a região mais populosa da cidade — o hospital conta com um investimento total de R$ 27 milhões. O valor envolve não só a construção do prédio em si, mas também a adaptação de redes elétricas e hidráulicas e a compra de equipamentos. Já a contratação do efetivo que trabalhará na unidade deve ser feita em parceria com a Fundação de Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC.

Paulo Serra afirma que, assim como aconteceu com o Poupatempo da Saúde, intervenções de mobilidade também devem ocorrer em um futuro próximo nos arredores para acomodar a demanda que irá surgir. Ainda não há, porém, detalhes sobre tais projetos. O prefeito destaca, com satisfação, que sua gestão trabalhou intensamente no desenvolvimento desta área e que outras obras estão encaminhadas, como a do piscinão que vem para lidar com a problemática de enchentes.