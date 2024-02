Hospital São Luiz S. Caetano realiza palestras gratuitas neste final de semana

O Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano, da Rede D’Or, marcará presença na 1ª edição do Saúde Week, que acontece neste final de semana no Parque Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano do Sul, ABC paulista.

Gratuito, o evento acontece nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, das 9h às 18h, com foco no aumento do acesso e da consciência sobre a saúde.

“O evento é aberto ao público, e, portanto, uma oportunidade para reforçarmos nosso papel social junto à comunidade local, por meio da promoção da saúde e da oferta de serviços de qualidade, uma marca da bandeira São Luiz”, destaca Michele Batista, diretora Geral do São Luiz S. Caetano do Sul.

A unidade contará com quatro stands temáticos no evento. No espaço Maternidade, os visitantes poderão conferir toda a estrutura disponível no serviço do São Luiz S. Caetano, além de informações do processo gestacional e de parto. Já no de Cardiologia, conhecerão toda a linha de cuidado especializada e poderão tirar dúvidas com profissionais de saúde.

Há ainda um stand voltado especificamente para informações sobre o Centro Médico de Especialidades e o Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, além de um espaço interativo e instagramável, onde os visitantes poderão fazer um vídeo 360, em plataforma giratória.

O destaque da programação é a realização de palestras gratuitas. No sábado (24), especialistas do Hospital São Luiz São Caetano falarão sobre Maternidade (às 11h) e Pressão Arterial elevada (15h). Já no domingo, o tema é Longevidade com Saúde (10h) – confira abaixo a programação detalhada.

“Escolhemos temas importantes e abrangentes, que estão alinhados com as demandas da nossa população. O nosso objetivo é promover a saúde com informação e conscientização, por isso, convidamos toda a comunidade para participar e cuidar do seu bem mais precioso, que é a vida”, complementa a diretora.

Inaugurado em 2017, o hospital da Rede D’Or, e primeiro da bandeira São Luiz fora da capital paulista, preza pela qualidade técnica e assistencial, com cuidado humanizado e centrado no paciente. A unidade possui a Joint Commission International (JCI), uma das principais certificações internacionais de qualidade.

Agenda de palestras do Hospital São Luiz São Caetano no Saúde Week

Sábado (24/2)

11h – Maternidade: Dr. Anderson Almeida Nascimento, médico e coordenador da ginecologia e obstetrícia.

15h – Pressão Arterial Elevada: Dr. André Feldman, medico e coordenador da cardiologia.

Domingo (25/2)

10h – Longevidade com saúde: Dra. Mariana Bellaguarda de Castro Sepulvida, geriatra.

Endereço: Parque Espaço Verde Chico Mendes, na Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul, SP.