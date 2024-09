Hospital Mário Covas é aprovado para novo ciclo do projeto ‘Lean’, do Ministério da Saúde

O Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, acaba de ser aprovado para o 5° ciclo da 2ª fase do projeto Lean, do Ministério da Saúde (MS), batizada ‘Transformação LEAN nos Hospitais’. Diferentemente da etapa inicial, ligada à área de Emergência, agora o foco estará na otimização dos processos no centro cirúrgico e unidades de internação. A iniciativa do MS ocorre em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), com mentoria do Hospital Sírio-Libanês (HSL).

O Hospital Mário Covas já havia obtido avaliação positiva na etapa anterior do projeto, o Lean nas Emergências, candidatou-se à Fase 2 e foi aprovado. Neste 5° ciclo estão 20 hospitais de todo o Brasil. O objetivo é aumentar a eficiência do centro cirúrgico, reduzir o tempo médio de permanência dos pacientes e assegurar altas hospitalares oportunas, utilizando a metodologia Lean e outras abordagens de gestão de processos hospitalares.

A implementação terá duração de 12 meses, seguida de quatro meses de monitoramento. As atividades incluem reuniões mensais presenciais com uma enfermeira e um médico do Hospital Sírio-Libanês, que acompanham o andamento do projeto.

“O Lean nas Emergências agregou muito à rotina e ao olhar interno no Hospital Mário Covas. Levar esse conhecimento para o bloco cirúrgico, com olhar para as nossas unidades de internação, é um avanço muito importante e essencial para a maturidade da gestão hospitalar dentro da proposta do Ministério da Saúde”, considera a diretora Administrativa-Financeira do HEMC, Heloísa Molinari.

No último dia 28 de agosto, foi realizada uma reunião on-line de alinhamento e boas-vindas para essa nova fase do projeto, com a participação de toda a equipe de enfermagem, coordenação do centro cirúrgico e Diretoria do Hospital Estadual Mário Covas, além dos tutores do HSL.

“Os resultados obtidos na Fase 1 do Projeto Lean nas Emergências e a aprovação para essa nova etapa refletem o compromisso contínuo do Hospital Mário Covas em aprimorar seus processos internos e a qualidade do atendimento prestado aos nossos pacientes. Estamos confiantes de que essa nova fase, com foco no centro cirúrgico e nas unidades de internação, agregará ainda mais valor ao trabalho de nossas equipes, beneficiando diretamente os nossos usuários. Essa conquista é fruto do esforço conjunto e da dedicação de todos, e seguiremos firmes na busca pela excelência em nossos serviços”, garante Dr. Adilson Cavalcante, diretor-geral do HEMC.

O PROJETO

O projeto Lean é uma iniciativa do Ministério da Saúde, viabilizada por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). As indicações para participação acontecem em ciclos, a cada seis meses, e são um consenso entre MS, CONASS e CONASEMS. Este é o quarto projeto do Ministério da Saúde em que o HEMC é selecionado para participar. Outros três já foram concluídos: “Paciente Seguro”, “Saúde em nossas Mãos” e “Lean nas Emergências”.