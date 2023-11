Hospital do ABC integra ranking nacional de sustentabilidade e alimentação saudável

O Hospital São Luiz São Caetano do Sul, da Rede D’Or, conquistou neste mês um importante diferencial relacionado à sustentabilidade, ao receber o selo “Green Pin 3”, do Programa Nacional Green Kitchen (em português, Cozinha Verde).

Concedido anualmente pela Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Meio Ambiente (Fupam), o selo Green Kitchen atesta o compromisso da instituição com a sustentabilidade em suas operações relacionadas à alimentação em suas cozinhas e refeitórios.

O “Pin” é como um reconhecimento extra aos integrantes com maiores pontuações durante a avaliação para obtenção do selo principal, divididos em diferentes categorias.

Desde a concepção do projeto do Hospital São Luiz São Caetano a sustentabilidade é uma prioridade. “São diversas ações, que integram desde a arquitetura do prédio, até os processos diários, que visam redução de resíduos, economia de recursos, responsabilidade social e incentivos à inovação”, destaca Michele Batista, diretora Geral.

O prédio, com mais de 37 mil metros quadrados, foi projetado desde o início para abrigar uma unidade hospitalar e conta com diferenciais, como captação de águas pluviais, aproveitamento de luz natural, vidros reflexivos (controle de luz, calor e ruídos), aproveitamento de calor gerado pelos equipamentos de ar condicionado para aquecimento de torneiras e chuveiros, além de redutores de vazão de água.

No setor de Nutrição e Dietética da unidade, responsável pela conquista do selo Green Kitchen desde 2021, é possível destacar iniciativas relacionados à promoção de uma alimentação mais saudável para funcionários e pacientes.

“Por exemplo, não fazemos frituras com imersão em óleo ou uso de temperos industrializados, atitudes simples, mas que melhoram significativamente a qualidade das refeições servidas”, explica Aline Eiras, supervisora de nutrição do São Luiz São Caetano.

O São Luiz São Caetano também busca minimizar o uso de descartáveis em todos os setores, realiza rondas ambientais diárias e promove a logística reversa de capsulas de café, onde o pó é utilizado como adubo e as capsulas voltam para as linhas de produção do fornecedor.

“Outro destaque é o Desperdiçometro, quadro que mostra aos colaboradores os indicadores relacionados ao desperdício de alimentos, visando à conscientização nos refeitórios”, enfatiza a supervisora.

A conquista da certificação envolve ainda a escolha de alimentos produzidos de forma sustentável, utilização integral dos alimentos, uso eficiente de recursos como água e energia e o correto direcionamento e tratamento dos resíduos gerados.

“Ter um selo Green Kitchen significa que a instituição está fazendo a sua parte para contribuir com a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que fornece alimentos saudáveis para pacientes, funcionários e visitantes”, finaliza Aline Eiras.

Inaugurado em 2017, o hospital da Rede D’Or, e primeiro da bandeira São Luiz fora da capital paulista, preza pela qualidade técnica e assistencial, com cuidado humanizado e centrado no paciente. No ano passado, conquistou a Joint Commission International (JCI), uma das principais certificações internacionais de qualidade.

No ramo da sustentabilidade, já conquistou um prêmio Hospital Amigo do Meio Ambiente (2021), e conta com um Comitê específico, composto por equipe multiprofissional, que realiza reuniões mensais para desenvolver a estratégia de sustentabilidade, planejar os principais programas e metas e revisar a execução das ações.