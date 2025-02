Hospital da Rede D’Or no ABC ganha selo e vira referência nacional em tratamento do intestino

O Hospital e Maternidade Brasil, da Rede D’Or São Luiz, foi oficialmente reconhecido como o primeiro Centro de Excelência em Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) no Brasil pela Panamerican Crohn and Colitis Organization (PANCCO).

Esse reconhecimento reflete o alto padrão de atendimento, inovação e dedicação da equipe médica na assistência a pacientes com a doença, proporcionando tratamentos de ponta, diagnósticos precisos e acompanhamento especializado.

O hospital, localizado na cidade de Santo André, no ABC paulista, oferece uma linha de cuidado completa, que engloba equipe multiprofissional, especialistas referência na área, protocolos no pronto-socorro, ambulatório e internação, e infraestrutura de ponta para diagnóstico e tratamento da DII, incluindo um Centro de Infusão.

No processo foram avaliados 52 requisitos relacionados ao serviço, com um resultado superior a 90% de aprovação, o que garantiu o reconhecimento para a unidade da Rede D’Or.

“A certificação reforça nosso compromisso com a excelência clínica e o bem-estar dos pacientes, destacando o Hospital Brasil como referência nacional no cuidado dessas condições inflamatórias complexas”, enfatiza Mathew Kazmirik, Coordenador do Gastro D’Or da unidade.

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são enfermidades crônicas que provocam inflamação no trato gastrointestinal, podendo atingir o intestino delgado, intestino grosso e o reto. Pode resultar de uma resposta exagerada do sistema imunológico ou de alterações na microbiota intestinal.

As principais formas são a Doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa (RCU), que podem causar sintomas como emagrecimento, diarreia, dor abdominal, sangramento retal, febre e náuseas. Sem tratamento adequado, essas condições podem levar a complicações graves e danos irreversíveis no sistema digestivo, além de complicações extra-intestinais, como cálculo na vesícula, trombose venosa profunda, artrite, anemia e osteoporose, por exemplo.

O tratamento varia de acordo com o tipo da doença, podendo ser indicados mudança de hábitos alimentares, uso de medicações via oral, subcutânea ou infusões endovenosas, e, em alguns casos, cirurgia.

O trabalho desenvolvido no Hospital Brasil é parte de uma linha de cuidado coordenada nacionalmente pelo Dr. Antônio Carlos Morais, Mestre em Gastroenterologia e referência na área, que lidera um modelo integrado e inovador de assistência para pacientes com doenças inflamatórias intestinais em toda a Rede D’Or São Luiz.

Mathew Kazmirik destaca que o título de Centro de Excelência é mais do que uma conquista. “É a garantia de que estamos à frente na busca por soluções de saúde que transformam vidas. Seguimos firmes na missão de cuidar com qualidade, humanização e tecnologia”, finaliza o coordenador.