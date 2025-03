Hospital Christóvão da Gama inaugura novo centro médico em Diadema

O Hospital Christóvão da Gama, que desde 1954 é referência em saúde na região do ABC, acaba de ampliar sua presença em Diadema e entorno com a inauguração de um novo centro médico. Localizada no Shopping Praça da Moça, a unidade funcionará das 07h às 19h e proporcionará atendimento em diversas especialidades, como endocrinologia, clínica geral, ginecologia, urologia, ortopedia e cardiologia, garantindo ainda mais comodidade, acessibilidade e qualidade assistencial para a população. Serão mais de 20 profissionais à disposição para atender a população.

“Com essa expansão, reforçamos nosso compromisso de levar assistência médica de excelência para Diadema, fortalecendo nossa relação com a comunidade e proporcionando mais segurança e qualidade no atendimento aos pacientes”, afirma Carlos Loja, diretor-geral do Hospital Christóvão da Gama.

O novo serviço oferecerá uma linha de cuidado integrada, permitindo que os pacientes recebam atendimento inicial no centro médico e, quando necessário, sejam encaminhados para o Hospital Christóvão da Gama, o único hospital privado da cidade. Hoje, a unidade realiza cerca de 9 mil atendimentos por mês, tendo sua qualidade assistencial reconhecida por selos internacionais, como UTI Eficiente, concedido pela Epimed em parceria com a AMIB. Distribuídos em 7 mil metros quadrados, a instituição conta com Pronto-Socorro adulto e infantil 24 horas, 62 leitos de internação, sendo 18 de UTI, um centro cirúrgico com três salas e uma unidade de hemodinâmica. Além disso, possui uma estrutura completa para medicina diagnóstica e atendimento ambulatorial, garantindo suporte integral aos pacientes.