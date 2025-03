Hospital atualiza boletim médico e trata caso de Pedro Severino como de ‘alta complexidade’

No último sábado, a Unimed Ribeirão Preto divulgou um novo boletim médico sobre a condição de saúde de Pedro Henrique Severino, um jovem atleta de 19 anos do Red Bull Bragantino, que sofreu um acidente automobilístico severo na Rodovia Anhanguera na última terça-feira. De acordo com as informações mais recentes, o jogador continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está sob vigilância médica rigorosa.

O comunicado da instituição hospitalar revelou que Severino se encontra em tratamento intensivo, recebendo suporte com sedativos e ventilação mecânica, além de estar sob um protocolo de neuroproteção cerebral. A equipe responsável pelo atendimento inclui intensivistas, neurocirurgiões e outros especialistas, todos dedicados a monitorar sua situação continuamente.

A gravidade do acidente repercutiu amplamente, especialmente considerando a seriedade do quadro clínico apresentado no início. Após colidir contra a traseira de um caminhão, Severino foi inicialmente levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP). Durante os primeiros atendimentos, os médicos chegaram a abrir o protocolo para confirmação de morte encefálica; no entanto, o procedimento foi interrompido quando o jogador apresentou uma “crise de tosse”, um indicativo de atividade cerebral.

Com essa melhoria inesperada, Severino foi transferido para o Hospital Unimed Ribeirão Preto na manhã do dia 6 de março. Desde então, ele tem sido submetido a exames detalhados e recebeu acompanhamento intensivo, o que resultou na detecção da atividade cerebral e na estabilização inicial de seu quadro clínico. Apesar das notícias encorajadoras, o boletim enfatiza que “a gravidade do trauma craniano ainda exige intervenções médicas intensivas”, mantendo o estado do atleta como “estável, porém grave”.

A equipe médica segue atenta à evolução do paciente e realiza avaliações regulares para ajustar os cuidados conforme necessário. Além do suporte médico, o hospital reafirma seu compromisso em fornecer todo o suporte necessário tanto ao paciente quanto à sua família em um caso considerado de alta complexidade.

O acidente trágico também envolveu Pedro Castro, colega de time e amigo de Severino, que estava no mesmo veículo e sofreu uma fratura na vértebra cervical além de escoriações. Castro recebeu alta médica na última sexta-feira.

A colisão entre o carro dos jogadores e um caminhão ocorreu nas proximidades de Americana, levando a Polícia Civil a abrir um inquérito para investigar as circunstâncias do incidente. O motorista do caminhão, Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, alegou ter adormecido ao volante durante seu depoimento à polícia. Ambos os motoristas realizaram testes de alcoolemia que resultaram negativos. As investigações continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

Pedro Severino é filho do ex-atacante Lucas Severino, que atuou por clubes como Athletico-PR e Corinthians, além da Seleção Brasileira. Ele havia firmado contrato com o Red Bull Bragantino apenas no dia 1º de março deste ano. Em uma demonstração de solidariedade ao atleta, o clube organizou uma roda de oração no Estádio Santa Cruz, reunindo jogadores, comissão técnica e funcionários em apoio ao jovem jogador.