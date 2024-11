Hospitais federais do RJ fazem campanha para aumentar doação de sangue

A partir desta segunda-feira (25), Dia Nacional do Doador de Sangue, os bancos de sangue dos hospitais federais do Rio de Janeiro promovem uma campanha para incentivar a doação nas unidades. As ações ocorrem até sexta-feira (29).

Segundo o Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, como as unidades federais realizam cirurgias de grande porte, além de procedimentos de urgência e emergência e tratamentos de doenças oncológicas e hematológicas, é fundamental que os bancos de sangue estejam em nível estável para garantir o pleno atendimento dos pacientes.

Os doadores devem cumprir alguns requisitos como: ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização do responsável), pesar mais de 50 quilos e estar bem de saúde e descansado. Não é preciso estar em jejum, mas deve-se evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas três horas anteriores e bebidas alcoólicas por pelo menos 12 horas. Também é preciso apresentar documento oficial de identidade com foto

As restrições de doação são para grávidas, mulheres amamentando e pessoas que fizeram tatuagens ou colocaram piercing há menos de seis meses.

Confira os locais de doação:

Hospital Federal de Bonsucesso

Data: 25 a 29 de novembro

Horário: das 7h30 às 14h

Hospital Federal Cardoso Fontes

Data: 25 a 30 de novembro

Horário: das 8h às 12h (segunda a sexta) e das 8h às 13h (sábado)

Hospital Federal dos Servidores do Estado

Data: 25 a 29 de novembro

Horário: das 7h30 às 16h