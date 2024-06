Honda Racing chega à metade do Rally Jalapão 2024

O Rally Jalapão chegou à metade nesta quinta-feira (20/6), com a realização da segunda entre as quatro etapas previstas. O percurso do dia incluiu 228 quilômetros, dos quais 216 cronometrados, em torno de São Félix do Tocantins (TO). A areia representou a grande dificuldade em caminhos rápidos e técnicos. Para os pilotos da equipe Honda Racing, a etapa foi de superação que os manteve nas primeiras posições da geral e de suas categorias.

Mason Klein mostrou garra ao fazer parte da especial com a mão machucada, consequência do choque com uma árvore. Ainda assim, o norte-americano, com a motocicleta CRF 450RX, assegurou a segunda posição na geral e na classe Moto 1 – mesmo desempenho no resultado acumulado da prova. “Até agora o rally foi incrível, apesar do incidente. O terreno se ajusta às minhas características. Vou fazer o meu melhor até o fim da prova”, resume.

Com outra CRF 450RX, Martin Duplessis conquistou o terceiro lugar na geral e na Moto 1. O argentino, campeão latino-americano, voltou a se sentir bem na moto em um tipo de piso que é um de seus prediletos. “Foi um percurso muito rápido, que teve de tudo. Agora é descansar e buscar mais um bom resultado na terceira etapa.”

Vice-liderança da Moto 2 para Gabriel Soares, o Tomate, com mais uma CRF 450RX, apesar da queda na parte final da especial. “Vinha entre os três primeiros e liderando a categoria, levei um tombo mas felizmente está tudo bem. Consegui terminar e estou pronto para mais um dia”, disse o mineiro, atual campeão brasileiro da Moto 2.

Tiago Wernersbach, com a CRF 250F, voltou a ser o melhor na Brasil e segue líder, na busca pelo quarto título nacional. “Gostei bastante do dia, com muitas retas e areia. A moto estava muito boa. Chegamos à metade e vou manter a concentração para voltar a Palmas e terminar a prova”, finaliza o capixaba.

A caravana do Rally Jalapão segue em São Félix do Tocantins para a penúltima etapa do desafio. O percurso desta sexta-feira (21/6), mais uma vez em laço, contará com 267 km. A especial de 249 km, novamente com muita areia, é a mais extensa desta edição da prova, válida como a terceira do Campeonato Brasileiro de Rally Raid.

Rally Jalapão

Resultados (extraoficiais / cinco primeiros)

Classificação após duas etapas

Geral Motos

1º – Adrien Metge #1 – 4h39min09

2º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 4h43min59

3º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 4h54min03

4º – Gabriel Bruning #4 – 4h59min02

5º – Ricardo Martins #6 – 5h02min44

6º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 5h07min26

8º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 5h26min12

Moto 1

1º – Adrien Metge #1 – 4h39min09

2º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 4h43min59

3º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 4h54min03

4º – Ricardo Martins #6 – 5h02min44

Moto 2

1º – Gabriel Bruning #4 – 4h59min02

2º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 5h07min26

3º – Guilherme Bissotto #22 – 5h17min17

4º – Cristian Scherer #10 – 5h29min23

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 5h26min12

Etapa 2



Geral Motos

1º – Adrien Metge #1 – 2h34min12

2º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 2h35min41

3º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 2h43min34

4º – Gabriel Bruning #4 – 2h46min31

5º – Ricardo Martins #6 – 2h50min09

6º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 2h57min37

8º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 2h58min24

Moto 1

1º – Adrien Metge #1 – 2h34min12

2º – Mason Klein #21 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 2h35min41

3º – Martin Duplessis #2 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 2h43min34

4º – Ricardo Martins #6 – 2h50min09

Moto 2

1º – Gabriel Bruning #4 – 2h46min31

2º – Guilherme Bissotto #22 – 2h58min08

3º – Gabriel Soares #3 – Honda CRF 450RX – Honda Racing – 2h58min24

4º – Cristian Scherer #10 – 2h59min27

Brasil

1º – Tiago Wernersbach #7 – Honda CRF 250F – Honda Racing – 2h57min37

Programação* do Rally Jalapão

Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2024 – 3ª prova

21/6 – Sexta-feira

3ª etapa – São Félix do Tocantins / São Félix do Tocantins (TO)

Deslocamento inicial – 10,80 km / Especial – 249 km / Deslocamento final – 6,27 km

20h – Briefing

22/6 – Sábado

4ª – São Félix do Tocantins / Palmas (TO)

Deslocamento inicial – 13,9 km / Especial – 178 km / Deslocamento final – 187 km

19h – Cerimônia de premiação

Total percurso: 1270 km

Total especiais: 840 km