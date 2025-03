Honda Racing apresenta equipes, estratégias e patrocínios para a temporada 2025

A Honda renovou o compromisso com o motociclismo nacional pelo 47º ano consecutivo e anunciou todos os detalhes do programa destinado às competições para a temporada 2025. A Honda Racing Brasil apresentou as equipes oficiais de Motovelocidade, Motocross, Rally e Enduro, com reforços de peso para ampliar a hegemonia no esporte. O lançamento foi realizado na manhã desta quarta-feira (19/3), no escritório da empresa, em São Paulo (SP).

O pioneirismo da marca como incentivadora do motociclismo nacional está ligado ao forte trabalho realizado globalmente, já que a Honda é referência das competições desde 1954. O esporte tem base no DNA da empresa, tanto que o seu fundador, Soichiro Honda, disse que “Não existe Honda sem competição”.

“A emoção de pilotar uma motocicleta atinge outro patamar nas competições. O espírito racing está com a Honda desde o início e rege a empresa em todas as suas operações”, explicou Marcelo Takashi, gerente geral de planejamento de produto da Honda Motos no Brasil.

“Somos pioneiros no esporte porque acreditamos que as competições podem mudar vidas e transmitir valores fundamentais como excelência, disciplina e espírito de equipe. Desejo a todos uma temporada de muito sucesso, e que venham as vitórias para a Honda Racing”, finalizou Takashi.

Equipes oficiais – As equipes Honda Racing Brasil conquistaram 30 títulos apenas no ano passado e estão prontas para escrever em 2025 mais um capítulo dessa vitoriosa história. Mesclando jovens talentos e pilotos experientes, o time que mais apresentou novidades foi o de Motocross.

O belga Jeremy Van Horebeek, campeão do Motocross das Nações em 2013 e vice mundial em 2014, chega para elevar ainda mais o nível técnico na categoria MX1 do Campeonato Brasileiro da modalidade. Ele irá se juntar ao francês Stephen Rubini, atual vice-campeão brasileiro, e a Guilherme Bresolin – jovem gaúcho que é outra novidade da equipe –, com as motocicletas Honda CRF 450R.

Na MX2, com CRF 250R, o catarinense Vitor Borba corre em busca do bicampeonato nacional. O mineiro Bernardo Tibúrcio, atual campeão do Arena Cross (classe AX2), também continua na Honda Racing.

O time conta com outro reforço de peso, exclusivamente para as disputas da categoria Pro no Arena Cross: Dean Wilson. O escocês deu uma prévia e dominou as corridas finais de 2024 como piloto convidado, e desta vez chegou para a disputa do campeonato todo. Pelo terceiro ano, Reinaldo Almeida é o chefe de equipe.

Novidades significativas também na equipe oficial de Rally. A Honda Racing apresentou o francês Romain Dumontier como piloto da categoria Moto 1 no Campeonato Brasileiro de Rally Raid, com a motocicleta CRF 450RX. Ele tem no currículo o título mundial e do Dakar pela classe Rally 2 em 2023, além de um título brasileiro de enduro. Atual bicampeão latino-americano, o argentino Martin Duplessis também está confirmado na Moto 1.

Na classe Moto 2, uma dupla capixaba promete deixar as disputas ainda mais acirradas. Bruno Crivilin, detentor de 12 títulos nacionais de enduro, terá a dupla missão de defender a Honda Racing também nas provas de rally. Atual tetracampeão brasileiro e do Sertões na categoria Brasil, Tiago Wernersbach fará sua estreia na Moto 2, também com a CRF 450RX.

Com a mudança de categoria de Wernersbach, a motocicleta Honda CRF 250F do time oficial de rally estará nas mãos de Alexandre Valadares “Brankim”, pela categoria Brasil. O mineiro é outro piloto que fará sua estreia na modalidade e vem do enduro, esporte no qual conquistou cinco títulos brasileiros na classe destinada às motos nacionais. Dário Júlio segue no comando da Honda Racing de Rally pela 12ª temporada seguida.

O time oficial de enduro também chega com muita força ao Campeonato Brasileiro da modalidade. O destaque Bruno Crivilin é o atual campeão da E1 e da Elite (geral), mas desta vez irá competir pela classe E2, com a CRF 450RX. Já o paulista Vinícius Calafati, atual campeão da E2, vai brigar pela taça da E1 em 2025, com a CRF 250RX. Novidade do time, o mineiro Luciano Rocha tem dois títulos brasileiros e competirá com a CRF 450RX na classe E3.

A hexacampeã brasileira Bárbara Neves também foi confirmada no time de enduro com a CRF 250RX. A goiana já abriu a temporada da melhor forma, com vitória inédita no Enduro Del Verano, tradicional prova argentina realizada em fevereiro. Rômulo Bottrel, que como piloto conquistou 10 títulos brasileiros e inclusive defendeu a Honda Racing, estreia como chefe da equipe oficial.

Por fim, a Honda Racing de Motovelocidade manteve os três pilotos para 2025 com as motocicletas CBR 1000RR-R Fireblade SP. Eric Granado vai lutar pelo sexto título na categoria principal do SuperBike Brasil, a SuperBike Pro, tendo no grid os companheiros João Carneiro e Guilherme Brito. Com 13 anos de Honda e 40 de motovelocidade, Reinaldo Campos é o chefe da equipe.

Time satélite – A equipe JP Pro Honda Circuit é o time satélite da fábrica japonesa no Brasileiro de Motocross e no Arena Cross, pelo segundo ano seguido. Ainda mais forte, a equipe contará com os pilotos Jetro Salazar e Gustavo Pessoa, na MX1; Benjamin Garib, na MX2; Marcely Cazadini, na classe Feminina; e o veterano Jorge Negretti, de volta ao Brasileiro de Motocross, na MX5.

Projetos de incentivo – A Honda encara o motociclismo como um estilo de vida e desenvolveu projetos para incentivar não apenas o esporte, mas os fãs e a nova geração. Foi anunciada em primeira mão a criação de uma iniciativa envolvendo as motos Honda CRF 110F em uma série de eventos focados no off-road nacional para jovens. O projeto não é uma competição, mas sim a oportunidade de que tenham o primeiro contato com o motociclismo off-road ao lado de suas famílias, em um ambiente lúdico e seguro. Mais detalhes serão revelados em breve.

Outro projeto de incentivo anunciado foi a manutenção da categoria monomarca Copa Pro Honda CRF 650R na programação do SuperBike Brasil pelo sexto ano consecutivo. A classe é direcionada à formação de pilotos na motovelocidade. Já no Enduro, por meio do projeto Red Rider, que fomenta a prática responsável do motociclismo entre os clientes Honda, haverá incentivo nas competições para os pilotos da categoria Brasil, com as motocicletas CRF 250F. O apoio será feito por meio de concessionárias Honda espalhadas pelo Brasil, para facilitar a identificação dos talentos locais.

Patrocínios às competições – Mais uma forma de incentivo ao motociclismo, a Honda confirmou patrocínio a importantes competições na temporada 2025. São elas: Campeonato Brasileiro de Motocross (MX1 GP Brasil), Arena Cross, Sertões, Brasileiro de Enduro e SuperBike Brasil.

Parceiros Honda Racing – Por mais um ano, o Pro Honda segue como patrocinador master, garantindo proteção dos motores por meio de fluídos e lubrificantes. A Honda Seguros e os revestimentos Axalta também estarão presentes em todas as modalidades de atuação da Honda Racing, bem como as correntes DID, as velas NGK e as malas e acessórios Ogio.

Os pilotos oficiais contam com os equipamentos da ASW no motocross, no rally e no enduro. A Alpinestars estará presente com seus produtos no motocross e a Macna, na motovelocidade. Com relação aos pneus, os parceiros são Pirelli (nas equipes de motovelocidade e motocross) e Borilli Racing (enduro).

Declarações de pilotos Honda Racing para a temporada 2025:

Jeremy Van Horebeek (belga novidade da equipe Honda Racing de Motocross) – “Pilotar motocicletas é a melhor sensação do mundo desde que eu era criança, quando estou na minha moto de corrida eu me sinto livre e sempre aproveito o quanto isso é divertido. Correr no Brasil significa muito para mim, tive sucesso nas etapas de Mundial realizadas aqui, gosto muito das pessoas e do país. Então correr no Brasil pela Honda Racing é simplesmente incrível”.

Dean Wilson (escocês novidade da equipe Honda Racing para a temporada do Arena Cross) – “Fazer parte da Honda Racing Brasil é incrível. Adoro a equipe, a moto e o staff. Todos me tratam como família e tivemos grande sucesso no meu primeiro contato com eles, em 2024. Significa muito fazer parte da equipe e estou pronto para entregar o meu melhor”.

Guilherme Bresolin (gaúcho novidade da equipe Honda Racing de Motocross) – “Motocross é o esporte que eu amo de coração. Fico ainda mais motivado a cada treino, a cada corrida, sempre em busca da vitória. Estar na Honda Racing é um objetivo cumprido, a realização de um sonho que eu tinha desde pequeno”.

Romain Dumontier (francês novidade da equipe Honda Racing de Rally) – “Sou muito competitivo e sempre busco adrenalina. No esporte, tento ser a minha melhor versão. Estou feliz e orgulhoso por ingressar na Honda Racing, trata-se de uma grande equipe com boas pessoas. Estou ansioso para defender o time e voltar a competir no Brasil, estava com saudades do país”.

Bruno Crivilin (capixaba com a missão de correr na equipe Honda Racing de Enduro e estrear no time de Rally) – “Mais uma temporada com a Honda Racing e com certeza estou muito orgulhoso e feliz de continuar fazendo parte. E esse ano com uma missão mais desafiadora, acho que é um momento chave na minha carreira. Continuo no Enduro, mas dessa vez de CRF 450RX – é a primeira vez que eu ando de 450 cilindradas nas provas desde quando comecei a correr. Isso já vai dar uma apimentada, e a grande novidade é que eu vou começar a fazer as competições de Rally também, uma modalidade nova. Eu já vinha pensando nisso há alguns anos, mas acho que tem que ser tudo no seu tempo. Estou me preparando o máximo e estou confiante. Vamos para cima nas duas modalidades – no Rally com mais calma, porque é ano de adaptação”.

Luciano Rocha (mineiro novidade da equipe Honda Racing de Enduro) – “Comecei cedo no motociclismo e me apaixonei pelo esporte, pelas motos e por toda essa adrenalina que o meio proporciona. Para mim, o esporte é vida, porque não apenas nos desafia, mas ensina sobre disciplina e ajuda a cuidar do corpo e da mente. Defender a Honda Racing é a realização de um sonho, tenho certeza de que vamos fazer um ótimo trabalho juntos”.

Eric Granado (destaque da equipe Honda Racing de Motovelocidade) – “A expectativa e a alegria são grandes para 2025, de poder representar a Honda por mais um ano. Eu fico muito feliz de seguir fazendo parte desse time que acredita no meu trabalho, sempre buscando grandes resultados e conquistas. A Honda fez parte de muitos momentos da minha carreira e acredito que a gente vai continuar seguindo junto. Só tenho a agradecer e agora fazer minha parte, como sempre, de me dedicar e dar o meu máximo para conseguir a melhor performance dessa temporada. Vou trabalhar bastante com o nosso time para levar a Honda Racing ao lugar mais alto possível”.

Equipes oficiais e time satélite da Honda Racing Brasil 2025:

HONDA RACING DE MOTOCROSS

Stephen Rubini – categoria MX1 – CRF 450R

Jeremy Van Horebeek – MX1 – CRF 450R

Guilherme Bresolin – MX1 – CRF 450R

Vitor Borba – MX2 – CRF 250R

Bernardo Tibúrcio – MX2 – CRF 250R

Dean Wilson – Pro (Arena Cross) – CRF 450R

Chefe de equipe: Reinaldo Almeida

HONDA RACING DE ENDURO

Vinicius Calafati – E1 – CRF 250RX

Bruno Crivilin – E2 – CRF 450RX

Luciano Rocha – E3 – CRF 450RX

Bárbara Neves – EF – CRF 250RX

Chefe de equipe: Rômulo Bottrel

HONDA RACING DE RALLY

Romain Dumontier – Moto 1 – CRF 450RX

Martin Duplessis – Moto 1 – CRF 450RX

Tiago Wernersbach – Moto 2 – CRF 450RX

Bruno Crivilin – Moto 2 – CRF 450RX

Alexandre Valadares “Brankim” – Brasil – CRF 250F

Chefe de equipe: Dário Júlio

HONDA RACING DE MOTOVELOCIDADE

Eric Granado – CBR 1000RR-R Fireblade SP

Guilherme Brito – SuperBike – CBR 1000RR-R Fireblade SP

João Carneiro – SuperBike – CBR 1000RR-R Fireblade SP

Chefe de equipe: Reinaldo Campos

JP Pro Honda Circuit (equipe satélite / Motocross)

Jetro Salazar – MX1 – CRF 450R

Gustavo Pessoa – MX1 – CRF 450R

Benjamin Garib – MX2 – CRF 250R

Marcely Cazadini – MXF – CRF 250R

Jorge Negretti – MX5 – CRF 450R

Chefe de equipe: João Paulo Camargo