Pilotos da Honda Racing encaram na Argentina o Enduro del Verano

A equipe Honda Racing atravessa a fronteira para o primeiro desafio internacional do ano. Neste fim de semana (22 e 23/2), Martin Duplessis, Bruno Crivilin e Bárbara Neves disputarão a 30ª edição do Enduro del Verano, na cidade litorânea argentina de Villa Gesell, província de Buenos Aires. A prova é uma das mais tradicionais do mundo no Beach Enduro – corridas junto ao mar em traçados arenosos e com dunas -, exigindo preparo físico e muita técnica. Ao todo, são esperados mais de 1300 participantes, entre eles grandes nomes europeus da modalidade.

Doni Castilho/Mundo Press Alberto Barbosa//Mundo Press



Dono de 12 títulos brasileiros de Enduro, além de um título português e de experiência no Mundial da modalidade, Crivilin fará sua estreia nesse tipo de prova, com a motocicleta Honda CRF 450RX. Justamente por isso, o capixaba prefere não fazer previsões e destaca a oportunidade de aprender e evoluir em um ambiente diferente. “Eu prefiro não criar muitas expectativas, principalmente por ser um tipo de corrida que eu nunca fiz. Quero entregar o meu melhor e me divertir. Não tenho muita experiência e prática na areia, mas gosto de competir e o evento é bem grande, com nível alto, sempre tive vontade de participar”, contou.



Piloto do time de rally, o argentino Duplessis, por sua vez, conhece bem o desafio e espera se destacar em casa. “É uma prova muito bonita, difícil, com muitos pilotos largando juntos, uma das mais importantes da América do Sul. Tenho treinado especificamente há 10 dias para conseguir um bom resultado e colocar o nome da Honda o mais alto possível. Estou muito ansioso e animado”, revelou. Ele comandará outra Honda CRF 450RX.



Estreia também para Bárbara Neves – e em dose dupla. Além de participar pela primeira vez do Enduro del Verano, fará sua primeira prova acelerando a CRF 450RX. “Será um desafio novo para mim, com uma moto diferente. Sei que o nível técnico é elevado, mas estou preparada e muito feliz com a oportunidade”, revelou a goiana, hexacampeã brasileira feminina de enduro.



O circuito desenhado para a 30ª edição do Enduro del Verano tem 12,5 quilômetros de extensão, com uma faixa de praia e um trecho de dunas mais distante do mar. No sábado, os pilotos contam com 40 minutos para um treino de reconhecimento e ajuste das motos e, no domingo, a largada será realizada com todo o pelotão agrupado, proporcionando imagens impressionantes.



30º Enduro del Verano

Villa Gesell (Argentina)



Programação (*)

Horários de Brasília



Sábado (22/2)

9h – Vistorias técnicas

11h – Treinos Moto



Domingo (23/2)

14h30 – Largada



*A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.