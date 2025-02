Homens que vendiam bebidas falsificadas pela internet são presos no interior de SP

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu dois homens, de 34 e 38 anos, em Jaguariúna, região de Campinas, no interior de São Paulo, na quarta-feira (26), por venderem bebidas alcoólicas falsificadas pela internet.

Após investigações da 1ª Delegacia de Investigações sobre Propriedade Imaterial e Antipirataria (DIG), a Justiça expediu mandados de busca e apreensão para um endereço apontado como uma fábrica clandestina.

No local, a equipe identificou o primeiro suspeito, que acompanhou as buscas. Em seguida, o segundo envolvido compareceu ao local e alegou ser o proprietário das bebidas. Ambos foram detidos.

Ao todo, 87 garrafas de uísque, bourbon e gim das principais marcas internacionais foram apreendidas. Um representante da Associação Brasileira de Bebidas esteve no local para verificar a procedência dos produtos e confirmou as adulterações.

Segundo as investigações, os criminosos utilizavam plataformas online para expor as bebidas, afirmando que eram originais. Pelo menos quatro perfis com nomes diferentes foram encontrados, todos registrados em nome de uma mulher, suspeita de envolvimento no esquema. As investigações continuam.

A dupla foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado na 1ª DIG como cumprimento de mandado de busca e apreensão, crime contra a relação de consumo, associação criminosa, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e crime contra registro de marca.