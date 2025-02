Efeito dos produtos falsificados no carnaval e na economia

Com a proximidade do Carnaval, as preocupações com a segurança e a saúde dos consumidores se tornam ainda mais urgentes. O aumento da venda de produtos falsificados durante a folia não afeta apenas a saúde pública, mas impacta também a economia formal do Brasil.

O Anuário de Mercados Ilícitos Transnacionais 2024, publicado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), revela que produtos falsificados representam uma parte significativa das vendas em diversos setores da economia brasileira, incluindo os produtos de higiene pessoal. Segundo a publicação e de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), cerca de 15% das vendas desse tipo de produto no Brasil são informais, colocando em risco tanto os consumidores quanto a arrecadação tributária.

Os riscos à saúde e os impactos da falsificação

Esses produtos, fabricados com matérias-primas fora dos padrões exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), podem causar sérios danos à saúde, como alergias, irritações cutâneas, coceira e até problemas mais graves, como perfumes feitos com álcool combustível.

Bebidas adulteradas no Carnaval: riscos para os consumidores

Bebidas é outro setor que chama a atenção no período do Carnaval. Bebidas adulteradas, como as misturadas com metanol, passam a ser mais comuns nessa época, trazendo consequências perigosas, incluindo dores de cabeça, cegueira, fraqueza muscular e, em casos extremos, a morte.

Impacto econômico dos mercados ilícitos no Brasil

O Anuário revela números alarmantes sobre o impacto econômico dos mercados ilegais no Brasil. Em 2023, os nove mercados ilícitos analisados no estudo movimentaram um total de R$ 22,65 bilhões. Esses números refletem o impacto direto e indireto da ilegalidade, com destaque para a perda de impostos não recolhidos. Em termos de impostos federais, o Brasil deixou de arrecadar R$ 5,31 bilhões, enquanto os impostos estaduais não pagos chegaram a R$ 4,55 bilhões. Esses valores são significativos e podem ser direcionados para áreas essenciais, como educação e saúde, que sofrem com a falta de investimentos devido à evasão fiscal.

O estudo também aponta que, em 2023, o mercado de alimentos e bebidas ilegais no estado de São Paulo gerou R$ 504,23 milhões, com uma perda de R$ 128,97 milhões em arrecadação tributária – o suficiente para financiar 36 escolas e 37 hospitais. Já o mercado de produtos de higiene ilícitos teve um impacto ainda maior, com R$ 2,21 bilhões gerados e uma perda de R$ 1,26 bilhões em arrecadação, o que permitiria financiar 283 escolas e 292 hospitais.

Esses números ilustram o custo elevado que o mercado ilícito representa para a economia formal do país, que perde não apenas em arrecadação, mas também na criação de empregos e na estabilidade de setores vitais da economia.

Dicas para um Carnaval mais seguro

Para ter um Carnaval nota 10, fique atento às seguintes dicas:

Desconfie de preços muito baixos : Preços abaixo do mercado podem ser indicativos de produtos falsificados.

: Preços abaixo do mercado podem ser indicativos de produtos falsificados. Examine a embalagem : Verifique defeitos na impressão, erros de ortografia ou material frágil.

: Verifique defeitos na impressão, erros de ortografia ou material frágil. Evite marcas desconhecidas : Prefira produtos de marcas reconhecidas e confiáveis.

: Prefira produtos de marcas reconhecidas e confiáveis. Compre de fontes confiáveis : Ao comprar online, utilize apenas sites oficiais das marcas.

: Ao comprar online, utilize apenas sites oficiais das marcas. Atente-se às características das bebidas : Fique atento a odores, cores ou consistências estranhas.

: Fique atento a odores, cores ou consistências estranhas. Verifique o lacre de segurança: Certifique-se de que o lacre de segurança esteja intacto.

Sobre o Anuário de Mercados Ilícitos

O Anuário de Mercados Ilícitos Transnacionais 2024 é um estudo realizado pelo Departamento de Defesa e Segurança (DESEG) da FIESP, que monitora o impacto dos mercados ilícitos em diversos setores essenciais da economia brasileira, incluindo alimentos e bebidas, automotivo, brinquedos, eletrônicos, higiene, medicamentos, químicos, tabaco e vestuário. O estudo destaca tanto os danos diretos, como crimes e perda de empregos, quanto os indiretos, como a perda de arrecadação tributária. O Anuário tem se consolidado como uma referência nacional e internacional sobre a evolução e o impacto da atividade criminal no setor produtivo.

Acesse o Anuário de Mercados Ilícitos