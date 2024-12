Homem provoca avalanche e resgata o próprio irmão nos EUA

Na última quarta-feira (25), um incidente alarmante ocorreu na região da Floresta Nacional Uinta-Wasatch-Cache, em Utah, nos Estados Unidos, onde um homem teve que resgatar seu irmão de uma avalanche provocada por ele mesmo durante um passeio com motos de neve. De acordo com informações fornecidas pelas autoridades locais, o acidente aconteceu quando um dos irmãos fez uma manobra em uma área crítica, resultando em um deslizamento de neve significativo.

Momento do acidente

Enquanto se divertiam na montanha, o homem que causou a avalanche conseguiu escapar ao perceber que a encosta começava a ceder. Ele rapidamente se deslocou lateralmente para evitar ser arrastado pela massa de neve, como descrito no relatório inicial do Centro de Avalanches de Utah.

Por outro lado, seu irmão estava posicionado mais abaixo na encosta e foi surpreendido pelo deslizamento. Ele ficou preso sob a neve pesada, sendo levado por cerca de 150 metros antes de ficar completamente enterrado.

Resgate bem-sucedido

Com a ajuda de um transceptor, o homem que escapou conseguiu localizar seu irmão, que estava submerso na neve, visivelmente com apenas alguns dedos da mão enluvada à mostra. Graças à rápida ação e ao uso do equipamento apropriado, o resgate foi realizado com sucesso e o irmão foi retirado da neve com ferimentos leves.

Após o incidente, ambos conseguiram recuperar suas motos de neve e saíram do local sem maiores complicações.

Confira:

Alertas das autoridades

As autoridades do Centro de Avalanches de Utah emitiram um alerta sobre as condições propensas a deslizamentos de neve na região, prevendo um aumento desses riscos nas montanhas do norte de Utah e no sudeste de Idaho nos dias que antecedem o fim de semana.