Os Estados Unidos decidiram suspender as operações em sua embaixada localizada em Kiev, conforme anunciado nesta quarta-feira, dia 20, devido a informações específicas que indicam um possível ataque aéreo de grande escala. O governo norte-americano orientou seus cidadãos presentes na Ucrânia a estarem preparados para buscar abrigo de forma imediata caso necessário.

O fechamento da embaixada dos EUA foi seguido por medidas semelhantes adotadas pelas representações diplomáticas da Itália e da Grécia, que também encerraram temporariamente suas atividades. Em contrapartida, a embaixada da França optou por manter suas portas abertas, embora tenha emitido uma recomendação de cautela redobrada aos seus nacionais.

Recentemente, as forças ucranianas realizaram um ataque com mísseis ATACMS, fornecidos pelos Estados Unidos, contra um depósito de armamentos situado dentro do território russo. Esta ação ocorreu no contexto do milésimo dia desde o início da invasão em larga escala promovida pela Rússia na Ucrânia. Tal movimentação foi realizada com a autorização concedida recentemente pelo governo do presidente Joe Biden.

A Rússia havia alertado previamente os Estados Unidos e seus aliados sobre as possíveis consequências de permitir ataques profundos no solo russo utilizando mísseis ocidentais, sinalizando que tal permissão poderia ser interpretada como uma escalada significativa do conflito.

Em um comunicado oficial divulgado no site da embaixada, o Departamento de Assuntos Consulares dos EUA justificou o fechamento da missão diplomática como uma medida preventiva, aconselhando os funcionários a permanecerem abrigados no local. Paralelamente, foi recomendado aos cidadãos americanos na região que se mantenham vigilantes e prontos para buscar proteção imediata caso seja emitido um alerta aéreo.

O Kremlin não se manifestou oficialmente sobre o fechamento das embaixadas. Contudo, Sergei Naryshkin, chefe da inteligência estrangeira russa, declarou que Moscou estaria pronta para retaliar contra membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) que facilitassem ataques ucranianos de longo alcance sobre o território russo.

No cenário das operações militares, a agência de inteligência da Ucrânia relatou um bem-sucedido ataque contra um posto de comando militar russo na cidade de Gubkin, situada na região de Belgorod, aproximadamente 168 quilômetros distante da fronteira ucraniana. Embora tenha havido especulações sobre a utilização dos mísseis ATACMS nesse segundo ataque, detalhes específicos como autoria, data e tipo de armamento empregado não foram divulgados.

Com aproximadamente um quinto do território ucraniano sob controle russo e tropas norte-coreanas posicionadas na região russa de Kursk, o conflito segue intensificado. Pairam incertezas sobre o futuro apoio ocidental à Ucrânia, especialmente com a possível volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.