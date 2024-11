Homem mais velho do mundo, morre aos 112 anos na Inglaterra

Na última segunda-feira (25), o mundo perdeu John Tinniswood, aos 112 anos, na Inglaterra. Conhecido por ser o homem mais velho do mundo desde abril, segundo o Guinness Book, Tinniswood faleceu tranquilamente em sua casa em Southport enquanto dormia. Nascido em 26 de agosto de 1912, no mesmo dia em que o Titanic afundou, ele viveu uma vida rica em histórias e experiências.

Tinniswood começou sua carreira como agente dos correios e depois se tornou contador. Ao longo de sua vida, ele testemunhou eventos históricos significativos, desde as duas guerras mundiais até os avanços tecnológicos do século XXI. Em 2020, ele foi reconhecido como o homem mais velho do Reino Unido, uma honra que ele atribuía a “pura sorte”.

Sua longevidade e visão otimista da vida inspiraram muitos. Em entrevistas, Tinniswood frequentemente destacava a importância de manter uma atitude positiva e viver cada dia com gratidão. Sua família relatou à BBC que ele passou seu último dia cercado por música e amor, elementos que sempre valorizaram sua existência.

A morte de John Tinniswood marca o fim de um capítulo notável na história das longevidades extremas. Ele não apenas quebrou recordes de idade, mas também deixou um legado de sabedoria e resiliência. Para aqueles que buscam entender os segredos de uma vida longa e satisfatória, a trajetória de Tinniswood oferece uma lição sobre a importância do amor, da família e da capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas.

Com a sua partida, o mundo reflete sobre as contribuições daqueles que vivem além do tempo esperado e a inspiração que eles proporcionam às futuras gerações. O legado de John Tinniswood continuará a motivar muitos a viverem plenamente.