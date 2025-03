Homem é preso por tráfico de drogas na Zona Sul

Na madrugada desta sexta-feira (14), policiais militares do 27º BPM/M prenderam um homem por tráfico de drogas na Rua José Leandro de Campos. A ação ocorreu durante a averiguação de denúncias que apontavam a comercialização de entorpecentes no local.

Ao chegarem ao endereço informado, a equipe encontrou um indivíduo carregando uma sacola. Ao perceber a presença dos policiais, ele demonstrou nervosismo, o que levantou suspeitas. Durante a abordagem, foi encontrada uma grande quantidade de drogas na sacola. O suspeito confessou envolvimento no tráfico.

Foram apreendidos 190 eppendorfs de cocaína, 107 porções de maconha, 103 pedras de crack, 3 comprimidos de MDMA (droga sintética), 1 celular da marca Asus, além de R$ 47,00 em espécie.

Após a varredura no local, o indivíduo foi encaminhado ao 101º Distrito Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). O suspeito permanece à disposição da Justiça.