Homem é preso por estelionato em Niterói ao enganar família de jovem atleta

Um homem foi detido na tarde da última quarta-feira (19) por agentes da Polícia Civil em Niterói, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu em decorrência de investigações que o ligam a um esquema de estelionato envolvendo um adolescente de 17 anos que almejava se tornar jogador de futebol.

Identificado como Jefferson Barbeto, o suspeito encontrava-se foragido e contra ele existia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga, interior de São Paulo. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) foi responsável pela operação que culminou na captura do homem.

A investigação revelou que, em 2023, Jefferson havia enganado a família do adolescente ao prometer uma vaga para treinos no clube Juventude, situado no Rio Grande do Sul. Em confiança, o pai do jovem efetuou um depósito de R$ 25 mil, supostamente para cobrir despesas relacionadas à temporada na cidade de Caxias do Sul.

No entanto, ao chegarem ao local destinado aos treinos, tanto o pai quanto o filho foram surpreendidos por funcionários do clube que afirmaram não conhecer o agente e esclareceram que não havia vagas disponíveis. Esse incidente gerou grande frustração na família, que decidiu retornar a São Paulo e tentar recuperar os valores investidos, os quais somavam mais de R$ 30 mil incluindo passagens aéreas e hospedagem.

Diante da falta de resposta por parte de Jefferson Barbeto, a família optou por registrar um boletim de ocorrência, levando as autoridades a iniciar uma investigação que resultou no pedido judicial de prisão.

Jefferson se apresentava como um assessor esportivo especializado e foi localizado no centro de Niterói. Em resposta aos recentes eventos, o clube Juventude divulgou um alerta nas redes sociais sobre a atuação de agentes fraudulentos no meio esportivo.

A reportagem tenta entrar em contato com os representantes legais de Jefferson Barbeto para obter mais informações sobre o caso.