Homem é preso na zona sul com moto furtada e placa adulterada

Na madrugada deste domingo (8), um homem foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo na Avenida Senador Teotônio Vilela, na zona sul da capital, pela equipe da Força Tática do 27° BPM/M. Ele foi flagrado conduzindo uma Honda Pop 100i, que possuía registro de furto.

A abordagem ocorreu durante um patrulhamento, quando os policiais perceberam que o condutor da motocicleta alterou a velocidade sem motivo aparente. Diante da suspeita, a equipe realizou a consulta da placa, que retornou como veículo furtado.

Moto estava com numeração adulterada

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao inspecionar a motocicleta, os policiais constataram que a numeração do chassi e do motor haviam sido suprimidas.

O homem foi conduzido ao 101º Distrito Policial, onde foi registrada a ocorrência e a prisão em flagrante, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça.