Homem é preso após roubar carro e causar acidente em Ribeirão Pires

Na tarde da última quinta-feira, dia 2, um homem foi detido em Ribeirão Pires sob a acusação de roubar um automóvel e provocar um acidente enquanto tentava escapar da abordagem policial. A ação foi realizada por agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na Rua Vitória Régia, no bairro Guapituba.

Roubo em Mauá deu início à perseguição

A investigação teve início no bairro Parque São Vicente, em Mauá, onde o suspeito teria realizado o roubo de um Fiat Mobi. Após receberem informações sobre o delito, os policiais conseguiram localizar o veículo e iniciaram um acompanhamento do mesmo. Durante a tentativa de fuga, o motorista colidiu com outro carro e abandonou o veículo, tentando escapar a pé.

Embora o suspeito tenha tentado se desvincular da ação, um comparsa que o acompanhava conseguiu fugir do local. O homem detido portava um simulacro de pistola no momento da prisão.

Ocorrência registrada no 1º DP de Ribeirão Pires

A ocorrência foi formalmente registrada no 1º Distrito Policial de Ribeirão Pires. O indivíduo permanece sob custódia e está sendo investigado por crimes de roubo e lesão corporal em decorrência da direção do veículo durante a fuga.