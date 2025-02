Homem é detido por posse ilegal de arma de fogo após tiros na Zona Sul de SP

Durante patrulhamento da Força Tática pela Avenida Senador Teotônio Vilela, na zona sul de São Paulo/SP, policiais militares do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano receberam um chamado sobre disparos de arma de fogo em via pública na noite de sexta-feira (31). Segundo a denúncia, os tiros haviam sido efetuados por indivíduos próximos a um veículo branco.

A equipe localizou e abordou o veículo suspeito no bairro Cidade Dutra, onde estavam três ocupantes. Durante a busca pessoal, um dos abordados tentou fugir, mas foi contido. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre .38 em sua cintura, contendo um estojo deflagrado e quatro munições intactas. Além disso, durante a vistoria no veículo, foi localizado um estojo de munição calibre .38 deflagrado no porta-luvas.

Questionado sobre o material, o indivíduo confessou ter efetuado disparos com o revólver e jogado o estojo dentro do porta-luvas do veículo.

A ocorrência foi encaminhada ao 101° Distrito Policial, onde o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça