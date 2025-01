Confronto com a Polícia Militar em Campinas resulta em morte de suspeito

Na noite da última terça-feira, dia 21 , um homem de 38 anos perdeu a vida durante uma operação da Polícia Militar no Jardim Santa Rosa, em Campinas, São Paulo. O incidente ocorreu após uma abordagem relacionada à circulação de armas na região, que havia sido denunciada.

Segundo o relato dos policiais envolvidos, enquanto realizavam patrulhamento, foram informados sobre a movimentação suspeita de armamentos entre veículos que transitavam entre Hortolândia e Campinas. Ao se depararem com o suspeito em um carro, tentaram realizar a parada do veículo. No entanto, o homem desobedeceu à ordem e, ao ser perseguido, colidiu com outro automóvel antes de tentar fugir a pé.

Ainda conforme as informações registradas na ocorrência pela Polícia Civil, o suspeito se refugiou em uma área de vegetação, onde houve troca de tiros entre ele e os agentes. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local.

Durante a abordagem inicial no veículo do homem, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, além de duas placas de colete balístico e 25 munições de calibre 12. Também foram apreendidos um tablete que aparentava ser maconha, dois celulares e R$ 407 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas e qualificada como homicídio decorrente de resistência à intervenção policial, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Este evento ocorre em um contexto alarmante para a cidade: dados recentes revelam que o número de mortes relacionadas a intervenções policiais aumentou em 52% nos últimos doze meses. Em 2023, foram registradas 21 mortes durante ações da Polícia Militar na metrópole, em comparação a 32 no ano anterior. Essa estatística foi divulgada por meio do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial (Gaesp), vinculado ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

Os números refletem um cenário preocupante sobre a atuação policial na região e levantam discussões sobre segurança pública e intervenções letais.