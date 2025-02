Homem é assaltado em Santo André logo após comprar nova motocicleta

Na tarde de terça-feira (18), um homem que havia adquirido recentemente uma motocicleta foi vítima de um assalto em Santo André, São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 16h, quando o proprietário se dirigia à casa de seu irmão para exibir sua nova aquisição.

Ao chegar no local, o que deveria ser um momento de celebração rapidamente se transformou em um cenário de pânico. Três indivíduos armados, que estavam utilizando duas motocicletas, abordaram a vítima no Bairro Luzita. Durante a ação criminosa, os assaltantes não apenas roubaram a moto recém-comprada, que ainda não possuía placa, mas também levaram celulares e um notebook da vítima.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo declarou em nota que a Polícia Civil já está investigando o ocorrido. O registro do crime foi realizado por meio da delegacia eletrônica e o caso será encaminhado ao 6º Distrito Policial de Santo André para as devidas apurações.

Este episódio ressalta a crescente preocupação com a segurança pública na região metropolitana de São Paulo, onde ações violentas têm se tornado cada vez mais frequentes.