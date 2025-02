Monitoramento do COI auxilia na prisão de duas pessoas no Jardim Santo André

O monitoramento realizado pelo Centro de Operações Integradas (COI) de Santo André colaborou para a prisão de duas pessoas na madrugada desta segunda-feira (17). Um veículo Fiat Siena, roubado na cidade de Mauá no último sábado (15), passou pela Muralha Eletrônica na Avenida Giovanni Batista Pirelli e por meio da leitura da placa as forças policiais foram acionadas prontamente.

Com base nas informações fornecidas pelo monitoramento do COI, a Polícia Militar iniciou o patrulhamento ostensivo na região e localizou o veículo trafegando no cruzamento da Rua Lamartine com Rua Gregório de Matos, no Jardim Santo André. Os policiais deram ordem de parada ao condutor e os suspeitos fugiram do local, dando início ao acompanhamento do automóvel pela PM.

Durante a fuga por várias ruas do bairro, o motorista colidiu o carro com um poste na Rua Líbano. Mesmo com a força do impacto, os dois ocupantes começaram a fuga a pé, sendo que um deles foi detido na mesma rua e o outro pela Rua Primeiro de Dezembro. Os suspeitos foram conduzidos ao 6º Distrito Policial de Santo André, localizado na Vila Mazzei, onde permanecem à disposição da Justiça. O veículo foi devolvido ao proprietário.

“O COI de Santo André tem uma estrutura não apenas para recuperar veículos furtados, roubados ou envolvidos em crimes. O foco sempre será em colaborar também para que as forças policiais realizem a prisão de criminosos. Com a integração que temos, a cidade reforça seu compromisso com a ordem e a proteção da população“, afirma o superintendente do COI, Carlos Secco.