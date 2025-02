Homem desenvolve nódulos de gordura após dieta carnívora e colesterol elevado

Um homem de 40 anos nos Estados Unidos apresentou nódulos de gordura e colesterol sob as palmas das mãos, solas dos pés e cotovelos, após adotar uma dieta carnívora aproximadamente oito meses antes do diagnóstico. O caso foi publicado na respeitada revista científica Jama (Journal of the American Medical Association), reconhecida mundialmente por sua contribuição à medicina.

O paciente relatou aos médicos que sua nova alimentação consistia em uma elevada ingestão de gorduras, incluindo três a quatro quilos de queijo por semana, tabletes inteiros de manteiga e a adição de gordura a hambúrgueres consumidos diariamente. Ele mencionou que essa mudança alimentar resultou em perda de peso, aumento da disposição e maior clareza mental.

No entanto, ao ter seus níveis de colesterol medidos, o homem apresentou um resultado alarmante: 1000 mg/dL, muito acima do limite considerado normal, que é inferior a 190 mg/dL. Como consequência desse quadro, foi diagnosticado com xantelasma, caracterizado pelo surgimento de placas formadas por depósitos de gordura e colesterol sob a pele.

A publicação na revista médica enfatiza a importância da alimentação no controle dos níveis lipídicos e destaca a necessidade de gerenciar o colesterol elevado para evitar complicações futuras.

Estudos indicam que cerca de 40% da população brasileira enfrenta problemas relacionados ao colesterol alto, cifra que supera os 38,1% observados nos Estados Unidos. O aumento dos níveis de colesterol no sangue é um fator significativo para doenças cardiovasculares, com o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral (AVC) sendo as principais consequências. Contudo, a hipercolesterolemia é frequentemente assintomática, o que torna seu monitoramento ainda mais crucial.

Para prevenir a elevação do colesterol total, recomenda-se manter uma dieta equilibrada rica em alimentos naturais, realizar atividades físicas regularmente e controlar o peso corporal. Essas práticas são consideradas as abordagens mais eficazes para garantir a saúde cardiovascular e reduzir os riscos associados ao colesterol alto.