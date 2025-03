Homem ataca irmã com marreta por disputa de herança

Na noite da última terça-feira (18), um grave incidente de violência familiar ocorreu no Bairro João Paulo II, em Barbacena, Minas Gerais. Um homem de 68 anos atacou sua irmã de 50 anos com uma marreta, em meio a um desentendimento relacionado a questões de herança.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi surpreendida pelo irmão, que desferiu múltiplos golpes enquanto ela estava de costas, sem oportunidade de defesa. A intervenção de outro irmão, de 56 anos, foi crucial para conter as agressões e evitar consequências ainda mais graves.

A mulher foi rapidamente socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Barbacena, onde se encontra internada em estado crítico. O episódio levanta preocupações sobre a violência intrafamiliar e suas consequências devastadoras.

Após o ataque, o autor do crime fugiu do local, mas foi encontrado pelos policiais militares na região do Bairro Nova Cidade. Durante a abordagem, o idoso optou por permanecer em silêncio e foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde a investigação sobre o caso será conduzida.