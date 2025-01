Hitech Electric: o futuro da logística já é 100% elétrico

A Hitech Electric é uma fabricante paranaense de veículos comerciais 100% elétricos, focados em frotas empresariais e em prestadores de serviço, fundada em 2017 na cidade de Campo Largo. A empresa tem entre seus parceiros comerciais o Grupo Weg, que desenvolve motores elétricos e inversores de frequência para tração elétrica na cidade catarinense de Jaraguá do Sul. Em abril do ano passado, a Hitech inaugurou sua primeira concessionária no Brasil, na capital paulistana, onde já comercializava veículos utilitários compactos, com os modelos NewDelivery, e.coCargo, e.coTruck e e.coDelivery. Entre os compradores dos utilitários de carga elétricos da Hitech estão grandes empresas, como a Ypê e a Michelin. Agora, a Hitech anuncia a produção nacional em CKD na sua fábrica de Campo Largo de dois novos veículos comerciais elétricos da linha E-Work, desenvolvida em parceria com a DFSK, marca chinesa especializada em veículos comerciais leves criada por uma joint venture entre as fabricantes de caminhões Dongfeng Motor e Sokon Industry.

Os dois utilitários da Hitech Electric, um caminhão leve e um furgão, compartilham o mesmo motor elétrico síncrono com imã permanente modelo TZ210XSR41, que gera picos de 81 cavalos de potência e 20,3 kgfm de torque, com tração traseira. A transmissão é automática de velocidade única e a direção é eletricamente assistida. As baterias são do tipo LFP (fosfato de lítio e ferro), de até 38,7 kWh. A suspensão dianteira é independente tipo MacPherson, com molas semi-elipticas com seis lâminas na traseira. Para os dois veículos da linha E-Work, a garantia é de cinco anos e 120 mil quilômetros para bateria, motor e controlador eletrônico.

O caminhão leve E-Work EC31 é dedicado para operações de distribuição de mercadorias urbanas e intermunicipais, com autonomia de até 215 quilômetros. A Hitech oferece o E-Work EC31 em versões com caçamba ou baú, ambos com carga útil de 1.280 quilos – quase a metade do Peso Bruto Total (PBT) do veículo, de 2.600 quilos. O caminhão elétrico da Hitech leva duas pessoas na cabine e circula sem restrições em rodovias. Alcança até 100 km/h, com autonomia de até 215 quilômetros. No site da marca, o preço inicial do E-Work EC3 é de R$ 199.420 na configuração caçamba e R$ 206.420 na baú. Nas duas configurações, o modelo traz de série ar-condicionado, vidros elétricos, rádio, airbags frontais, freios ABS, controles eletrônicos de estabilidade e tração e alerta sonoro externo para pedestres.

Já o E-Work EC35 é um furgão elétrico voltado para logística urbana, com capacidade de carga de 1.080 quilos e capacidade para de 5,3 metros cúbicos de carga. O compartimento tem 2,6 metros de comprimento, 1,4 metro de largura e 1,3 metro de altura. De acordo com a fabricante, o veículo opera em trechos de curta e média distâncias, com alcance de até 268 quilômetros. O modelo está à venda com preço inicial de R$ 239.420, no site da marca.