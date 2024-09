ZF amplia produção de embreagens para mercados globais

A ZF acaba de lançar nos mercados do Brasil, Europa e Ásia os discos de embreagem TD200, para utilização em caminhões e ônibus médios. O desenvolvimento da embreagem TD200 foi todo feito no Brasil, e a produção também será aqui. Segundo a ZF, inicialmente, os discos de embreagem brasileiros atenderão ao mercado de reposição e, até o final deste ano, a previsão é que já estejam disponíveis para as principais montadoras de veículos comerciais do Brasil e do mundo. A empresa não revelou quais marcas e modelos de caminhões e ônibus serão compatíveis com o novo produto. Os discos têm diâmetros de 330 milímetros até 395 milímetros e substituem produtos de duas famílias, a TD188 e a TD212, que permanecem sendo ofertadas na linha de remanufaturados. A unidade industrial da ZF em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, é responsável pela engenharia e pelo desenvolvimento de tecnologias para embreagens leves e médias. O novo componente passa a integrar o portfólio global da ZF para atender aos mercados da Europa e Ásia, a partir do Brasil. De acordo com a fabricante, os novos discos de embreagem TD200 têm capacidade de atenuar as vibrações torcionais dos motores. São adequados para caminhões e ônibus com motores Euro 6 e compatíveis tanto para transmissões automatizadas quanto manuais. (colaborou Leo Doca/Transporta Brasil)

Cavalo-mecânico de entrada

Cavalo mecânico Mercedes-Benz Atego 1933 (Divulgação)

Com o fim da oferta da linha Axor no Brasil, em 2022, por conta das normas de emissões do Proconve P8 (Euro 6), a Mercedes-Benz deixou de ter um cavalo-mecânico para operações rodoviárias de curtas e médias distâncias. Agora, o Atego 1933 LS 4×2 passa a ser o cavalo-mecânico de entrada da marca no Brasil. O novo caminhão é impulsionado pelo motor a diesel de seis cilindros e 7,2 litros OM 926 LA BlueTec 6, que entrega 321 cavalos de potência e 127,46 kgfm de torque e vem associado ao câmbio automatizado de 12 marchas e eixo traseiro sem redução nos cubos. Com esse conjunto, o modelo tem Capacidade Máxima de Tração (CMT) de 45,1 toneladas. Com linhas suavizadas para melhorar a aerodinâmica, o caminhão conta agora com uma nova grade frontal, defletores de ar atualizados e para-choque renovado, todos alinhados ao estilo da família de caminhões extrapesados Actros.

Nas entregas urbanas

Caminhão elétrico Hitech NewDelivery (Divulgação)

A Hitech Electric, empresa brasileira do setor de veículos comerciais elétricos, com fábrica na cidade paranaense de Campo Largo, lança a gama NewDelivery, com três versões de utilitários elétricos destinados a operações urbanas. A versão Refrigerated traz baú fechado e refrigerado. A Box também é com baú fechado, mas sem refrigeração. E a Pick-Up tem caçamba aberta. Os novos modelos são mais espaçosos e têm acabamento superior em comparação à linha anterior, produzida pela Hitech, a.coDelivery. Os modelos NewDelivery têm configurações com caçamba e baú de três metros cúbicos, com capacidades de carga que varia conforme a variante. A Box e a Pick-Up podem transportar até 500 quilos, enquanto a Refrigerated tem capacidade de até 400 quilos. Os veículos têm pacotes de baterias de 11,5 kW e 23 kW, que podem oferecer autonomia de 130 quilômetros e 260 quilômetros, respectivamente.

Para o interior paulista

Ônibus urbano Caio Apache Vip V da Viação Guerino Seiscento (Divulgação)

A Viação Guerino Seiscento, da cidade paulista de Marília, fez sua primeira compra de produtos da Caio, adquirindo 15 unidades do Apache Vip, o urbano mais vendido do Brasil. Os ônibus rodarão no transporte coletivo dos municípios do centro-oeste paulista. Os 15 veículos são de quinta geração, tem 12,73 metros de comprimento e capacidade total para 74 passageiros. As unidades foram encarroçadas sobre chassis OF-1721 L/59, da Mercedes-Benz, com suspensão pneumática. Com motorização e embarque dianteiros, os ônibus foram equipados com três portas, dianteira, central e traseira do lado direito da carroceria. A da frente e a de trás são do tipo fole com acionamento pneumático e a central, tipo sedan, com acionamento manual. Dos 38 assentos, cinco são reservados para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos. As tecnologias embarcadas dos ônibus incluem ar-condicionado, catracas eletromecânicas, bloqueadores de portas (original do chassi), alarme de ré com atenuador noturno e tomadas USB.