Histórias, memórias e emoção: exposição Meninas de Ouro – 1994 é inaugurada em SP

Uma viagem no tempo para relembrar um dos momentos mais importantes do esporte brasileiro. A manhã do dia 08, Dia Internacional da Mulher, foi ainda mais especial para um grupo que fez história com a camisa da Seleção Brasileira Feminina de Basquete.

A exposição Meninas de Ouro – 1994 foi aberta ao público no Shopping Anália Franco (Tatuapé) com uma coletiva de imprensa comandada pela jornalista Glenda Kozlowski e que contou com a presença das “meninas” que conquistaram o mundo há mais de 30 anos, depois de vencerem a China na decisão do Campeonato Mundial, em Sydney (Austrália). Lá estavam Paula, Hortência, Janeth, Alessandra, Helen e tantas outras que fizeram o Brasil chorar de alegria naquela época. E foi difícil segurar as lágrimas de saudade no reencontro que lotou o Shopping.

É muita emoção, muitas lembranças e muitas memórias. São mais de 30 anos de uma conquista que é lembrada até hoje com carinho por todos. É um reencontro especial, poder ver todo mundo aqui, não foi fácil reunir todos e ver o brilho nos olhos de cada uma, lembrar as histórias, situações que a gente nem lembrava, reviver aquela conquista… O Mundial foi como um sonho e hoje estamos vivendo aquele momento de novo – disse Paula, idealizadora da mostra.

Tinha mais de 15 anos que eu não revia todas as meninas. Esse é um momento que não tem preço, não é só uma celebração da conquista, é um reencontro de uma família. Difícil descrever o que estou sentindo, é muito especial – afirmou Cintia Tuiú, bastante emocionada, que veio da Europa ao lado de Adriana só para o evento.

A exposição Meninas de Ouro – 1994 ficará aberta ao público até o dia 06 de abril no Shopping Anália Franco, no Tatuapé (zona Leste da capital paulista) – com entrada gratuita. A mostra tem curadoria do jornalista Cláudio Cordeiro e apresenta mais de 50 itens entre réplicas e originais, como medalhas da conquista, o troféu do Mundial e o par de tênis usado por Hortência no campeonato. O plano é que a mostra siga para outras cidades ao longo do ano, recordando e celebrando um dos momentos mais importantes do esporte brasileiro.

Atletas campeãs: Adriana, Alessandra, Cintia, Dalila, Helen, Janeth, Leila, Hortência, Paula, Roseli, Ruth (in memoriam) e Simone.

Comissão Técnica:

Miguel Angelo da Luz (técnico), Sérgio Maroneze (auxiliar técnico), Waldir Pagan (supervisor), Raimundo Nonato (chefe de delegação), Hermes Balbino (preparador físico), Marli Kecorius (médica), Marísia Lebeis (fisioterapeuta), José Pedro Felício (atendente) e Sérgio Barros (assessor de imprensa / in memoriam).

A exposição Meninas de Ouro – 1994 é uma realização da Chá de Rabiscos e tem o apoio de Federação Internacional de Basketball (FIBA), Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Liga de Basquete Feminino (LBF), BlueTree, Band, A Gazeta Esportiva e Shopping Anália Franco.

Serviço:

Exposição Meninas de Ouro – 1994

Data:

até 06 de abril

De domingo a sexta-feira, das 12h às 21h

Sábados, das 10h às 21h

Local: Shopping Anália Franco, Praça de Eventos – Avenida Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé / São Paulo

Entrada gratuita

É PROIBIDA a entrada com animais na exposição – exceção a cão-guia.