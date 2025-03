Celebrando a história: exposição relembra o inédito título mundial do basquete feminino

Lá se vão mais de 30 anos de um título histórico. Em 12 de junho de 1994, a Seleção Brasileira feminina de basquete vencia a China por 96 a 87 no Sydney Entertainment Centre, em Sydney, na Austrália, para sagrar-se campeã mundial.

Uma conquista inédita e muito especial que será recontada na exposição “Meninas de Ouro – 1994”, no Shopping Anália Franco (zona Leste), em São Paulo, com entrada gratuita. A inauguração será no sábado, dia 8 de março, às 11h, celebrando também o Dia Internacional da Mulher, e contará com a presença do time campeão e da comissão técnica para um bate-papo com a imprensa. A exposição vai até o dia 6 de abril.

A trajetória da Seleção Brasileira

Desacreditada por muitos ao embarcar para a Oceania, a Seleção Brasileira terminou em segundo lugar no grupo C, passou na segunda fase por equipes como Cuba e Espanha e eliminou a poderosa seleção dos Estados Unidos na semifinal, coroando o título sobre a China na decisão. O técnico Miguel Ângelo da Luz encontrou na experiência de Hortência e Paula e na juventude de Janeth, Leila e companhia, a mescla perfeita para o ouro.

Uma experiência imersiva e inesquecível

A heroica campanha será retratada em um espaço de 260m², oferecendo uma imersão audiovisual com fotos inéditas, itens exclusivos usados pelas campeãs na competição e até a sensação de estar na arquibancada no momento da conquista.

Uma experiência perfeita para reviver a “era dourada” do basquete feminino e o feito inesquecível de Adriana, Alessandra, Cintia, Dalila, Helen, Janeth, Leila, Hortência, Paula, Roseli, Ruth, Simone e da comissão técnica formada por Miguel Ângelo da Luz (técnico), Sérgio Maroneze (auxiliar técnico), Waldir Pagan (supervisor), Raimundo Nonato (chefe de delegação), Hermes Balbino (preparador físico), Marli Kecorius (médica), Marísia Lebeis (fisioterapeuta), José Pedro Felício (atendente) e Sérgio Barros (assessor de imprensa).

Depoimentos sobre a exposição

“A exposição mantém a chama viva desta conquista mágica e tão importante para o basquete brasileiro e possibilita que outras gerações conheçam a história destas meninas de ouro.” – Magic Paula, campeã mundial.

“O Mundial de 1994 é, sem dúvidas, uma das maiores conquistas do esporte brasileiro. É uma geração que merece sempre ser relembrada e homenageada. A exposição vai contar bastidores dessa conquista, trazer uma série de itens das atletas e momentos nunca exibidos no Brasil.” – Cláudio Cordeiro, jornalista e curador da exposição.

Sobre a realização da exposição

A exposição “Meninas de Ouro – 1994” é uma realização da Chá de Rabiscos e tem o apoio da Federação Internacional de Basketball (FIBA), Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Liga de Basquete Feminino (LBF), BlueTree, Band, A Gazeta Esportiva e Shopping Anália Franco.

Serviço:

Exposição: “Meninas de Ouro – 1994”

Data:

De domingo a sexta, das 12h às 21h

Sábados, das 10h às 21h

Local:

Shopping Anália Franco, Praça de Eventos

Avenida Regente Feijó, 1.739 – Tatuapé / São Paulo – SP, 0334-2900

Entrada gratuita

Proibição: É proibida a entrada com animais na exposição, exceto cães-guia.