Hevo84 retorna com força total em “Livre”, o primeiro single do novo álbum

A banda Hevo84, conhecida por seu rock vibrante e letras inspiradoras, anuncia o lançamento do single “Livre”. A faixa é uma explosão de energia que captura a essência da Hevo84. A música combina guitarras pesadas e batidas intensas com elementos eletrônicos e efeitos vocais, culminando em um final emocionante com vocais screamo, um estilo de cantar meio gritado, rasgado, muito usado por bandas de postharcore, emo e pop punk. A letra é um hino à liberdade, incentivando os jovens a se libertarem de julgamentos e gaiolas mentais, e a terem orgulho de quem são.

“Livre” é uma promessa de um futuro promissor para a Hevo84. A banda está de volta com força total, pronta para emocionar e inspirar seus fãs com sua música poderosa e mensagens positivas.

Com shows esgotados em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, com a turnê de retorno, sucesso no final de 2023 e início de 2024, a Hevo84 está pronta para conquistar novamente o Brasil.

Sobre a Hevo84

Hevo84 é uma banda de rock brasileira formada em Paranaguá, Paraná, no final de 2005. A banda é composta por Renne Fernandes (vocal), Eric Malfini (guitarra), William Reis (baixo) e Daniel Perim (bateria).

A música da Hevo84 é uma mistura de rock, pop, reggae e MPB. As canções da banda abordam temas como o amor, a vida, a esperança e a superação. A banda já lançou cinco álbuns e seis singles, que conquistaram um grande público em todo o Brasil. O grupo é dono dos sucessos “Passos Escuros” – tema da novela “Malhação” – e “Minha Vida É Você”, uma das canções mais tocadas das rádios em 2010.

Com mais de 31 milhões de views no YouTube, parcerias com a cantora Anahí, do RBD, e Bonde da Stronda, a banda já se apresentou em grandes palcos como Mix Festival, Planeta Atlântida e Oxigênio Festival, e, suas músicas foram sucessos nas principais rádios do país como Jovem Pan, MixFM, 89FM, Rádio Disney, Transamérica. O grupo também é figurinha carimbada dos principais programas de TV do Brasil. A Hevo84 se apresentou duas vezes no Criança Esperança, além de serem convidados para programas como Programa da Eliana, Domingo Legal, Raul Gil, Manhã Maior, Super Pop entre outros.