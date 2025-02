Hevilan celebra 20 Anos de carreira com show rspecial no Sesc Santo André

Dia 7 de março, a banda Hevilan chega ao teatro do Sesc Santo André com a seu show de celebração dos 20 anos de carreira. Formada em 2005 por Biek Yohaitus e Johnny Moraes, a banda preparou uma série de apresentações para 2025 e 2026, revisitando seu repertório e sua trajetória no heavy prog symphonic metal brasileiro. A apresentação contará com participações especiais de Fernanda Lira (Crypta) e Leandro Caçoilo (Viper, Caravellus, Seventh Seal).

O show relembra os três principais lançamentos da banda: o EP Blinded Faith (2006), End of Time (2013) e Symphony of Good and Evil (2021). Ao longo de sua história, Hevilan realizou turnês pelo Brasil, participou como banda de apoio do projeto Metal Classics de Edu Falaschi (2014-2016) e abriu shows para Masterplan, Primal Fear, Angra e Dr. Sin. Seus discos tiveram boa repercussão na cena e na mídia especializada no Brasil, Europa e Japão, com distribuição pelas gravadoras Voice, Massacre e Brutal Records.

Em 2022, a banda realizou o show de lançamento do álbum Symphony of Good and Evil no teatro do Sesc Santo André, e agora, prepara-se para comemorar as duas décadas de estrada no mesmo palco. Com um repertório que percorre os 20 anos de sua trajetória, o show celebra a história do Hevilan e sua contribuição para o metal nacional.

Programação:

Hevilan com participação de Fernanda Lira e Leandro Caçoilo



Dia 7/3, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André