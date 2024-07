Hetrin realiza mais de 700 cirurgias de urgência em seis meses

O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos (Hetrin), unidade do governo de Goiás, que já é referência em cirurgias eletivas em Trindade e região, expandiu sua carteira de serviços para incluir cirurgias de urgência. Essas cirurgias são necessárias em situações onde a condição do paciente pode se agravar rapidamente, colocando em risco a vida ou resultando em perda de membros se não forem realizadas dentro de um período específico, geralmente entre 24 e 48 horas. Diferentemente das cirurgias eletivas, que podem ser agendadas para datas futuras sem causar danos imediatos ao paciente, as cirurgias de urgência exigem intervenção rápida para evitar complicações graves.

Para a coordenadora do bloco cirúrgico, Juliana Pereira, foi um grande avanço para a unidade. “Estou muito orgulhosa da equipe do Centro Cirúrgico por se unir e tornar isso possível. As cirurgias têm sido um sucesso, gerando um impacto positivo em nossa comunidade e proporcionando o máximo de qualidade para nossos pacientes”, conta entusiasmada.

O Centro Cirúrgico do Hetrin realizou 711 cirurgias de urgência nos primeiros seis meses do novo serviço. Entre as especialidades médicas atendidas estão cirurgia geral, bucomaxilofacial e ortopédica. Os pacientes passam por avaliação médica e, quando identificada a necessidade de intervenção, são encaminhados imediatamente ao especialista para determinar se é necessária uma cirurgia de urgência.

“Aceitamos o desafio de incluir cirurgias de urgência em nossa carteira de serviços e estamos obtendo excelentes resultados. O centro cirúrgico funciona 24 horas, agilizando significativamente o atendimento aos nossos pacientes. Mesmo com as obras em andamento, não interrompemos nenhum serviço e ainda conseguimos expandir nossa oferta com novos procedimentos”, explica a diretora do Hetrin, Vânia Fernandes.

Centro Cirúrgico

O Centro Cirúrgico do Hetrin, unidade administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento – IMED, realiza a média de 250 cirurgias por mês, incluindo procedimentos de urgência e eletivos. Entre as cirurgias de urgência, as mais frequentes são as cirurgias gerais, que representam mais da metade dos procedimentos realizados, totalizando mais de 370 em seis meses. As cirurgias ortopédicas seguem em segundo lugar, com mais de 230 realizadas no mesmo período.

Thainara Ferraz, que realizou, de urgência, uma cirurgia de apêndice, conta como foi sua experiência. “Dei entrada na unidade para uma cirurgia de apendicite de urgência, e todo o processo foi extremamente ágil. Fiquei internada por quatro dias e estou muito satisfeita com os cuidados que recebi. Todos foram muito atenciosos, sempre que precisávamos de algo, recebíamos toda a atenção e amparo necessários”, reforça ela.

Experiência positiva também compartilhada por Erisvam de Souza, que realizou cirurgia ortopédica no Hetrin. Ele relata que sofreu um acidente automobilístico e quebrou o braço. “O médico que me atendeu prestou todo suporte e me explicou tudo o que precisava ser feito. Estou indo embora muito satisfeito com o atendimento e cuidado de todos”, conta ele, destacando ainda que todo o processo foi muito rápido, tanto dos exames quanto na realização do procedimento.