Henry Freitas lança versão forró de “Dia 1” com Hugo Henrique

Henry Freitas lança a aguardada versão forró de “Dia 1”, hit que já conquistou fãs em todo o Brasil na voz de Hugo Henrique. A parceria entre os dois artistas surgiu de forma natural: Henry incluiu sua interpretação da música em uma prévia do seu novo CD, que rapidamente viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok. O sucesso chamou a atenção do próprio Hugo, que convidou Henry para transformarem o sucesso em uma versão oficial no estilo forró.

A produção já tem videoclipe confirmado para hoje (13), às 11h, no canal de Henry no YouTube. O registro audiovisual foi gravado em Fortaleza e reforça a estética calorosa do ritmo nordestino. Sobre a colaboração, Henry declara: “Acompanho o Hugo Henrique há muitos anos. Quando surgiu a oportunidade de gravar essa música com ele, eu fiquei muito feliz. Se preparem que está vindo uma versão bem diferente, com muito forrózinho, do jeito que a galera gosta.”

Henry Freitas segue como um dos maiores destaques do forró em 2024, acumulando conquistas expressivas. Seu mais recente hit, “Imã de Problema”, alcançou o Top 5 do Spotify Brasil e está há mais de um mês no Top 50, acumulando milhões de reproduções diárias. O cantor também soma mais de 7,4 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

Com 27 anos e uma trajetória meteórica, Henry consolidou-se como um dos artistas mais completos da atualidade, apresentando repertórios que unem inovação e tradição. Seu projeto “Tudo Vira Terapia” continua arrastando multidões por onde passa, com shows lotados em todas as regiões do país. Além disso, suas músicas têm presença garantida nos charts e são trilha sonora constante de vídeos no TikTok e Reels.