Hélder Viana e Lô Borges lançam o single romântico “Colibri”

As memórias dos momentos vividos com um amor que ficou no passado. Esse é o ponto de partida de “Colibri”, novo single do cantor, compositor e violonista mineiro Hélder Viana, que chega às plataformas digitais. A gravação conta com a participação do ícone da MPB Lô Borges e esse encontro está registrado em clipe, já disponível no Youtube.

Composição de Hélder, a canção conta com a colaboração de um time de peso. A produção executiva é de Eneias Xavier, com arranjos de Wagner Tiso, saxofone de Nivaldo Ornelas, bateria de Cyrano Almeida, viola de Marcelo Nébias, violino de Wesley Prates e cello de Eduardo Lucas Goulart Swerts e Hyu-Kyung Jung.

A participação do Lô Borges foi uma indicação do meu produtor Eneias Xavier e que honra! Quanto ao Wagner Tiso, ele se tornou, já há algum tempo, meu arranjador oficial. O Nivaldo Ornelas trabalhou comigo em outros projetos e sobretudo vem gravando novos projetos e improvisando sua genialidade com maestria. Hoje, ele é meu amigo e conselheiro musical. É uma felicidade imensa poder estar cercado por tantos talentos incríveis – revela Viana.

Talento das raízes do Brasil

Oriundo de uma tradicional família de congadeiros, Hélder Viana nasceu no município de Oliveira, interior de Minas Gerais, em 1963. Iniciou a carreira artística em 1978, no festival da canção local, passando depois a residir em Belo Horizonte, para onde foi estudar e tocar em bares, em 1984. Participou do “I Seminário Brasileiro da Música Instrumental”, idealizado por Toninho Horta e realizado em Ouro Preto, em 1986. Nessa época, estudou violão com Amauri Aranha e trabalhou como percussionista em diversas bandas, como a instrumental Nhoc. No teatro, tocou em peças como “Zumbi”, “Os Saltimbancos”, “O Trem das Vertentes” e “Tempestade” (tendo feito a trilha sonora da última). Acompanhou diversos artistas, entre eles, Amelinha, Oswaldinho do Acordeon e Sivuca.

Em 1994, foi o vencedor do “I Festival do Tribunal de Justiça de Minas Gerais” com a composição “Búzios”, interpretada pela cantora Loslena e julgada pelo emblemático letrista Fernando Brant. Em 2001, lançou o primeiro álbum, “Cabrália”, com participações especiais do saxofonista Chico Amaral, do guitarrista Celso Moreira e do percussionista Sidinho Moreira. O show do disco percorreu o Sudeste por quase uma década e foi aclamado pela crítica, ganhando elogios de ninguém menos do que Milton Nascimento. Entre 2011 e 2013, realizou a sua primeira turnê internacional, passando por Portugal, Itália, Espanha, França e Inglaterra, registrada em dois DVDs. Após dois anos de pandemia, ele retornou aos palcos do Rio de Janeiro – onde não se apresentava desde 2019 – com um time de artistas renomados. Desde então, tem promovido diversos lançamentos musicais com artistas como Kiko Continentino, Flávio Venturini, Beto Guedes e Toninho Horta.

Confira o clipe:

Ficha técnica:

“Colibri”

Voz: Hélder Viana

Voz e participação especial: Lô Borges

Saxofone: Nivaldo Ornelas

Bateria: Cyrano Almeida

Viola: Marcelo Nébias

Violino: Wesley Prates

Cello: Eduardo Lucas Goulart Swerts e Hyu-Kyung Jung

Baixo e Produtor Executivo: Eneias Xavier

Arranjos: Wagner Tiso

Gravação no estúdio: Usina Estúdio

Masterização: Fernando Rocha de Noronha Salgado/Bola

Captações de imagem em estúdio: Sarah Cambraia

Bancos de Imagem: Fabrício Souza

Áudio: Eneias Xavier

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho