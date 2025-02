HBO inicia filmagens da terceira temporada de “Euphoria”

Após um hiato de três anos, a HBO finalmente deu início às filmagens da terceira temporada de “Euphoria“, conforme reportado pela Entertainment Tonight. A notícia marca um momento significativo para os fãs da série, que há tempos aguardavam por atualizações.

A longa espera para o início das gravações foi motivada por uma combinação de fatores. Entre eles, destacam-se as greves que afetaram a indústria do entretenimento em Hollywood ao longo de 2023, a agenda lotada dos principais atores envolvidos, e a decisão do criador Sam Levinson de assumir a responsabilidade total pela elaboração dos roteiros.

A pausa no elenco

No mês de março de 2024, a HBO havia oficialmente anunciado o adiamento da produção, liberando os membros do elenco para se envolverem em outros projetos. Entre os artistas que estavam em pausa estavam Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Eric Dane e Colman Domingo.

Retorno da narrativa e salto temporal

Com o retorno do elenco principal, a narrativa da série continuará explorando as complexas interações entre amizade, amor e os desafios familiares, ambientados em um cenário permeado por drogas, sexo e violência.

Os novos episódios trarão um salto temporal significativo na história, com os personagens se preparando para deixar o ensino médio. Essa nova fase da trama está prevista para estrear em 2026, segundo informações divulgadas pelo executivo da HBO, Casey Bloys.

Desde sua estreia em junho de 2019, “Euphoria” rapidamente conquistou uma base fiel de espectadores e se destacou como uma das produções mais emblemáticas da emissora. A segunda temporada foi lançada em janeiro de 2022 e também obteve grande sucesso entre o público.