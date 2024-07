Terceira temporada de ‘Euphoria’ começa a ser gravada em 2025 com elenco original

Após vários adiamentos, a produção da terceira temporada de “Euphoria” ganhou uma data para começar as gravação. Os novos episódios vão ser rodados janeiro de 2025 e, segundo a HBO com o elenco original. Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Hunter Schafer estão confirmados na série.

“Estou emocionada por estarmos prontos para iniciar a produção de Euphoria em janeiro”, disse Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação e chefe de séries dramáticas e filmes da HBO. “Não poderíamos estar mais felizes com nossa parceria criativa com Sam [Levinson, criador da série] e esse elenco incrível. Estamos ansiosos para dar vida a esta nova temporada de Euphoria para os fãs.”

A 2ª temporada de “Euphoria” foi ao ar em 2022 e como HBO havia suspendido, por tempo indeterminado as filmagens do terceiro ano, fãs até cogitaram que a série poderia ser cancelada e a assessoria do grupo precisou se manifestar para confirmar outra edição.

Com a produção começando em janeiro, HBO não fez uma previsão da estreia, que provavelmente só poderia acontecer no fim do ano de 2025. O que significaria um hiato de três anos e pouco entre a segunda e a terceira temporada.