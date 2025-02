Havan alcança resultados recorde em 2024 e se consolida como potência do varejo

Extraordinário é a palavra que define os resultados financeiros do Grupo Havan em 2024. Com crescimento de 22,2%, a receita bruta atingiu a marca história de R$ 16 bilhões, consolidando-se como uma das maiores potências do varejo brasileiro.

A margem bruta também apresentou uma melhora significativa de 3 pontos percentuais (p.p.), saltando de 37,9% em 31 de dezembro de 2023 para 40,9% no final de 2024. Já a margem EBITDA registrou um crescimento de 7 p.p., passando de 16,9% para 23,9% em 2024.

Outro marco impressionante foi o lucro líquido, que atingiu R$ 2,7 bilhões, um aumento extraordinário de 82,4% em relação ao ano anterior, quando o grupo registrou R$ 1,4 bilhão. A margem líquida cresceu expressivos 6,7 p.p., alcançando 22,8%.

O dono da Havan, Luciano Hang, faz questão de reconhecer que o sucesso de 2024 é reflexo do empenho e dedicação de toda a equipe.

“O lendário técnico e comentarista de futebol americano, Jimmy Johnson, disse que ‘a diferença entre ordinário e extraordinário é aquele pequeno extra’. Não tem outra palavra que vem à mente quando olhamos o resultado de 2024 do Grupo Havan: extraordinário! Aproveitando a frase de Jimmy Johnson, foram todos os ‘pequenos extras’ que fizemos ao longo do ano que nos fizeram chegar em tamanho resultado”, diz.

O empresário ressalta que cada uma das pequenas ações de cada um dos mais de 22 mil colaboradores, a dedicação e busca contínua por excelência foram essenciais para chegar aos resultados.

“O sucesso da Havan não está apenas nas pessoas de ‘dentro de casa’, mas cada fornecedor, com cada um de seus colaboradores, também faz parte desse resultado. Por isso, quero agradecer aos nossos clientes, colaboradores e fornecedores pela entrega de 2024”.

Em 2024, os esforços contínuos em busca de um negócio competitivo e rentável também foram recompensados por um reconhecimento importante: a nova classificação concebida pela agência internacional Fitch Ratings, que deu à Havan a nota máxima AAA. “O novo rating confirma a segurança e a força do crescimento da Havan, além de reafirmar nosso compromisso em crescer e inovar com sustentabilidade ”, destaca Hang.

Com um desempenho financeiro sem precedentes e perspectivas promissoras, o Grupo Havan mira novos recordes para 2025, quando pretende superar a marca de R$ 18 bilhões de faturamento e chegar a 190 megalojas no Brasil.