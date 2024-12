“Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”: peça chega ao Brasil

A peça “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”, que serve como uma extensão oficial da saga criada por J.K. Rowling, fará sua estreia no Brasil no próximo ano. O anúncio da produção nacional está programado para ser divulgado nesta segunda-feira (16), segundo informações obtidas pela Folha.

Lançada em 2016 no West End londrino, a montagem já conquistou palcos ao redor do mundo, incluindo sua atual exibição na Broadway, em Nova York, além de produções em Tóquio, Japão, e Hamburgo, Alemanha. Em um movimento para expandir ainda mais seu alcance, uma turnê nos Estados Unidos está agendada, com paradas em cidades como Los Angeles, Chicago e Washington, após passar por San Francisco e Toronto.

Com o título original “Harry Potter and the Cursed Child”, a trama se concentra nas aventuras de Alvo Severo Potter e Escórpio Malfoy, filhos de Harry Potter e Draco Malfoy, respectivamente. A narrativa se desenrola quase duas décadas após a queda do temido Lorde Voldemort, conforme retratado em “Harry Potter e as Relíquias da Morte”.

Nesta nova aventura, os jovens protagonistas se lançam em uma viagem no tempo com o objetivo de evitar a morte de um ente querido causada indiretamente por Harry durante sua luta para salvar o mundo mágico. No entanto, suas ações provocam distúrbios temporais que levam a consequências inesperadas, incluindo a ressurreição de Voldemort e a eliminação de seus próprios familiares.

O texto da peça foi coescrito por J.K. Rowling em colaboração com Jack Thorne e John Tiffany. Apesar de não ter sido adaptada para o cinema até o momento, seu roteiro foi publicado como livro pela editora Rocco no Brasil, permitindo que fãs fora da Inglaterra tivessem acesso à narrativa. Inicialmente, a peça permaneceu exclusiva em Londres por dois anos antes de fazer sua estreia na Broadway.

A crítica à peça é mista; muitos fãs expressaram descontentamento devido a incoerências em relação à obra original. No entanto, “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” quebrou recordes impressionantes de público e bilheteira. A produção é reconhecida como a peça não musical com maior arrecadação da história da Broadway, acumulando cerca de US$ 330 milhões — equivalente a quase R$ 2 bilhões segundo estimativas recentes.

Além do sucesso comercial, a peça também recebeu aclamação crítica, conquistando nove prêmios no Olivier Awards e seis no Tony Awards, incluindo o prêmio de Melhor Peça em ambas as cerimônias.