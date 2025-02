Hamilton lidera manhã de testes da F1, marcada por chuva e problemas técnicos

A manhã de testes da pré-temporada de Fórmula 1 de 2025 no Circuito de Sakhir, no Bahrein, foi marcada por condições climáticas adversas e desafios técnicos para algumas equipes. Com chuvas fracas afetando a atividade na pista, o tempo dos pilotos foi significativamente reduzido, resultando em uma sessão menos movimentada.

Lewis Hamilton, da Ferrari, iniciou o dia de forma promissora ao registrar a melhor volta com um tempo de 1m29s379. O veterano piloto mostrou sua experiência e habilidade ao liderar a tabela de tempos durante toda a sessão matinal. Em segundo lugar ficou George Russell, da Mercedes, que conseguiu acompanhar o ritmo do colega ex-companheiro de equipe.

Os pilotos foram cautelosos nas primeiras voltas rápidas, levando cerca de 40 minutos até que sete dos dez competidores conseguissem registrar tempos. Embora o desempenho inicial tenha sido limitado devido ao mau tempo, Hamilton se destacou como o mais veloz após a primeira hora de atividade.

As condições climáticas instáveis fizeram com que muitos carros permanecessem nas garagens por mais tempo do que o habitual. Após duas horas de testes, o máximo que um piloto havia conseguido completar era 28 voltas. Esteban Ocon tentou arriscar utilizando pneus intermediários para explorar as condições da pista, enquanto apenas a Haas e a Aston Martin trouxeram pneus para pista molhada.

O cenário começou a mudar na última parte da sessão, quando a movimentação na pista aumentou. No entanto, a ausência notável foi a de Liam Lawson, que teve que recolher sua RBR devido a problemas mecânicos. A equipe austríaca identificou uma perda de pressão no motor do RB21, o que resultou na sua retirada antecipada dos testes. Com isso, Lawson terminou a sessão com apenas 28 voltas completadas, sendo o piloto com menor participação entre os dez titulares.

É importante destacar que, durante os testes de pré-temporada, a confiabilidade dos veículos é um aspecto crucial e muitas vezes mais relevante do que os tempos de volta em si. Os dados coletados podem ser influenciados por diversos fatores, como o peso do carro com equipamentos adicionais para monitoramento e programas específicos que não focam exclusivamente no desempenho em voltas rápidas.